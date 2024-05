Éuropéennes 2024 : "un scrutin aux enjeux majeurs", rappelle la préfecture

Ce jeudi 9 mai 2024, a eu lieu la journée de l’Europe commémorant la déclaration Schuman du 9 mai 1950. Cette journée a marqué également la dernière ligne droite avant les élections européennes. À La Réunion, elles se tiendront le dimanche 9 juin 2024. Nous publions ci-dessous le communiqué de la préfecture.

Les prochaines élections européennes auront lieu entre le 6 et le 9 juin 2024, dans toute l'Union européenne. Pour la France, elles se tiendront le dimanche 9 juin 2024.

Les élections européennes ont lieu tous les cinq ans, entre le jeudi et le dimanche d'une période de référence déterminée par les États membres. Elles sont régies par la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen.

Comme tous les cinq ans, près de 400 millions de citoyens européens seront appelés à se rendre aux urnes, entre le 6 et 9 juin prochain, afin d’élire leurs représentants.

Les élections européennes permettent aux citoyens européens d'élire les représentants au Parlement européen - ou "eurodéputés" - au suffrage universel direct à un tour, pour un mandat de cinq ans renouvelable.

- 81 eurodéputés élus en France -

Chaque Etat dispose d’un nombre de sièges au Parlement européen en fonction de sa population. Parmi les 720 députés européens amenés à siéger à partir de cette année, 81 seront élus en France, le 09 juin prochain, selon les règles de la représentation proportionnelle.

Les partis ayant obtenu plus de 5% des suffrages bénéficieront d’un nombre de sièges proportionnel à leur nombre de voix. Les sièges attribués aux candidats d’après l’ordre de présentation sur chaque liste.

Pour rappel, les eurodéputés qui siègent au Parlement européen n’y sont pas réunis par pays, mais par groupes politiques transnationaux. Ils y exercent trois missions principales :

- Ils formulent, discutent et votent des textes de loi portant sur des sujets majeurs du quotidien ;

- Ils approuvent le budget annuel de l’UE, en lien avec le Conseil de l’UE ;

- Ils contrôlent l’action de la Commission européenne et désignent son/sa président(e).

À travers ce grand exercice démocratique, les citoyens ont donc l’opportunité de décider collectivement de l’avenir de l’Union européenne et de son action sur des projets majeurs tels que l’énergie et le climat, la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale ou encore la santé publique.



Pour vérifier sa situation électorale ou donner procuration :

https://www.elections.interieur.gouv.fr

Pour en savoir plus sur les élections européennes :

https://www.info.gouv.fr/les-priorites/europennes2024



Pour un accès Facile à lire et à comprendre (FALC) :

https://elections.europa.eu/fr/easy-to-read

