Européennes : Amine Kessaci, Priscillia Ludosky et Martine Nourry en campagne à La Réunion

Amine Kessaci, Priscillia Ludosky et Martine Nourry, tous trois candidats sur la liste de Marie Toussaint aux élections européennes, seront en déplacement sur l’île de La Réunion les 6, 7, 8 et 9 mai. Leur objectif ? Visibiliser et faire peser les enjeux des quartiers populaires et des Outre mer au sein du Parlement européen. Nous publions ci-dessous leur programme.

Les temps forts de ce déplacement :

Lundi 6 mai

● 10h30 - 13h : Rencontre sur la thématique de l’impact des activités anthropiques et notamment de l’agriculture, sur la biodiversité et étude des besoins d’adaptation - Rdv au Grand-Étang, Saint-Benoît 97470

● 13h30 - 15h30 : Interview avec Franck Cellier de Parallèle Sud

● 16h - 17h : Visite de la Maison du Parc National de La Réunion - 258 Rue de la République, La Plaine Des Palmistes 97431

● 18h30 - 20h30 : Ronkozé au sujet de la vie chère, des actions militantes, des répressions et de la décolonialité - Rdv au quartier général Zazalé, au rond point zazalé, Le Tampon 97424

Mardi 7 mai

● 8h30 : Échange avec Ericka Bareigts maire socialiste de Saint-Denis - Rdv 2 Rue de Paris à la Mairie de Saint-Denis 97400

● 10h - 11h30 : Visite de la Foire agricole de Bras-Panon pour discuter de la souveraineté alimentaire de l’île avec les agriculteurs réunionnais, dont Mamie Céliane qui valorise ses récoltes en produits artisanaux transformés - Rdv auChamp De Foire de Bras Panon 97412

● 12h : Rencontre avec Lionel Pannetier et Bernard Grondin, respectivement, président et directeur d’Emmaüs Réunion, pour échanger au sujet de l’économie de survie et de la précarité - Rdv Zac Foucherolles, 5 rue de la Martinique, Sainte-Clotilde 97490

● 15h-16h : Visite du quartier de La Chaumière et échange au sujet du plan de sauvegarde d’habitat collectif insalubre avec Brigitte Adame, 2ème adjointe de St-Denis, et l'équipe de la Maison de projet - Rdv quartier Le Bas Des Rampes-La Chaumiere, Saint-Denis 97400

● 17h - 20h : Ronkozé sur les thématiques de la citoyenneté, du pouvoir d’achat, de la démocratie et de la jeunesse, organisé en lien avec l’association La Vie citoyenne présidée par Giovanni Payet - Rdv à l'Arbradelis, 1 Place Sarda Garriga , Saint-Denis 97400

Mercredi 8 mai

● 8h-9h - Enjeux agricoles à partir de l'expérience de SIVA Industries, Lauréat French Tech Rise 2022

● 9h30 - 12h : Visite de sites à fort enjeux écologiques

○ 9h30 Banques et financement des énergies fossiles - Rdv Agence du Crédit Agricole à Saint-Benoît

○ 10h15 Bien-être animal en élevage et impacts sur l’écosystème - vers le rond point Vidot, route de Salazie

○ 11h Pellets de bois ; une énergie pas si écologique - devant l’usine de Bois Rouge

○ 11h45 Enfouissement des déchets - lieu à confirmer mais à proximité du lieu d’enfouissement de Ste Suzanne

○ 12h30 Risques d’inondations - Rdv à la Réserve Naturelle Nationale de L'Étang Saint-Paul, Saint-Paul 97460

● 13h15 : Recul du trait de côte et déjeuner - Plage de l’Ermitage

● 15h - 16h : Fédéralisme, décolonialité, langues régionales ; rencontre avec Mickaël Crochet, candidat sur la liste Europe Territoires Écologie, et des membres de PaRé

● 17h - 20h : Ronkozé sur les thèmes de la sécurité alimentaire, l’écologie populaire, le climat et l’adaptation aux risques, organisé en partenariat avec l’association La Réunion + verte présidée par Emmanuel Doulouma - Rdv au Vieux Domaine, 76 Chemin Recherchant CD28, Saint-Pierre 97432

Jeudi 9 mai

● 7h30 : Enjeu d’enfouissement des déchets, rencontre avec le collectif EDEN qui s’oppose à l’ISDU à Saint-Benoît

● 10h : Conférence de presse conjointe avec le Bureau Régional de Les Écologistes, La Réunion + verte et La Voix Citoyenne Sur Saint-Denis

● 17h : Rencontre avec Léo Kichenassamy pour échanger à propos du Pacte de Transition Citoyenne - 3 Brasseurs, Centre Commercial, Ste Marie 97418

- Réponse le 9 juin prochain -

Les prochaines élections européennes auront lieu entre le 6 et le 9 juin 2024, dans toute l'Union européenne. Pour la France, elles se tiendront le dimanche 9 juin 2024.

Les élections européennes ont lieu tous les cinq ans, entre le jeudi et le dimanche d'une période de référence déterminée par les États membres. Elles sont régies par la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen.

Les élections européennes permettent aux citoyens européens d'élire les représentants au Parlement européen - ou "eurodéputés" - au suffrage universel direct à un tour, pour un mandat de cinq ans renouvelable.

