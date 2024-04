Européennes : Saidali Boina Hamissi, candidat mahorais, retiré de la liste RN

Seulement quatre jours après l’annonce de la présence de leur délégué départemental mahorais, Saidali Boina Hamissi, sur la liste RN pour les élections européennes de juin, le parti rétropédale. D'après franceinfo, sa candidature a finalement été retirée. En causes : des propos racistes, misogynes et "pro-Poutine", postés sur ses réseaux sociaux ces dernières années et déterrés par Libération. (Photo rb/www.imazpress.com)

Sur un des posts incriminés, il avait qualifié de "vermines" et de "cafards" les habitants comoriens d’un quartier de Mamoudzou, a relevé Libération. "La soumission de la femme vient naturellement lorsqu’elle se sent aimée, protégée et valorisée par son mari" avait-il par ailleurs aussi posté.

La porte-parole du gouvernement, Prisca Thevenot, a condamné sur LCI "des propos extrêmement graves et dangereux à l’endroit des femmes".

Marie Guévenoux, ministre déléguée aux Outre-mer, a par ailleurs déclaré : "Comme d’habitude avec Marine Le Pen et le Rassemblement national, […] ils ont des alliés dont ils ne s’assurent pas au fond des propos qu’ils tiennent : ce monsieur visiblement a une admiration pour Poutine, il soutient la polygamie".

Interrogé ce mercredi 24 avril 2024 sur franceinfo, Sébastien Chenu, vice-président du Rassemblement national, s'était dit "pas fan de ce genre d'expressions" qui le "choquent". Mais "la liberté d'expression est bordée par la loi dans notre pays. Si Monsieur Hamissi doit s'exprimer ou franchit le cadre de la loi, il devra s'en expliquer", a-t-il déclaré.

Plus tard dans la journée, le député RN Jean-Philippe Tanguy a confirmé sur BFM TV que la candidature de Saidali Boina Hamissi serait finalement retirée, "si ces propos sont confirmés".

Jean-Philippe Tanguy (@JphTanguy) réagit aux propos controversés du Mahorais Saidali Hamissi qui a rejoint la liste RN pour les Européennes pic.twitter.com/IZokJ2raRe — BFMTV (@BFMTV) April 24, 2024

Le RN a finalement confirmé à franceinfo que Saidali Boina Hamissi n'était plus candidat sur leur liste.