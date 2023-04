Excellence péi : fin de formation pour l’hôtellerie - restauration et le tourisme

Les semaines de l'Excellence Péi édition 2023 se terminent. La dernière étape sera consacrée aux métiers de l'hôtellerie, restauration et du tourisme avec trois pointures des métiers de bouches. Nous publions ci-dessous le communiqué de la Formation professionnelle tout au long de la vie (FTLV). (Photo d'illustration : rb/www.imazpress.com)

Du 24 au 28 avril prochain, ce sont les métiers de l'hôtellerie, de la restauration et du tourisme qui seront mis à l'honneur. Pour cela, nous accueillerons au lycée hôtelier La Renaissance :

- Johan Leclerre - Meilleur Ouvrier de France Cuisine Gastronomie 2007,

- Julien Leveneur - Champion de France des Desserts 2022,

- Sylvain Combe - Meilleur Ouvrier de France Maître d'hôtel, du service et des arts de la table 1993.

Lancée en février dernier, la deuxième édition des Semaines de l’Excellence Péi entre dans sa dernière ligne droite.



Ce sont d’abord les métiers du BTP qui ont été mis à l’honneur au lancement en février, avec la venue de David Milly, Meilleur Ouvrier de France Carrelage Mosaïste qui, pendant une semaine, a tenu des masterclass à destination d’élèves, apprentis et stagiaires de la formation continue de notre réseau, mais aussi de professionnels. Il a conclu cette semaine par la remise des prix des sélections régionales de la 47ème compétition WorldSkills pour les métiers du carrelage et de la maçonnerie.

S’en sont suivies les dernières sélections régionales de la 47ème compétition WorldSkills les 30 & 31 mars dernier. Les champions régionaux pour les métiers de l’automobile (Tôlerie - Carrosserie et Mécanique Automobile), de l’industrie (Conception Assistée par Ordinateur et Fraisage), de l’aide à la personne désignés à ce moment-là ont rejoint les champions déjà connus pour les métiers du BTP (Peintre Décorateur, Maçonnerie et Carrelage) et de la robotique, complétant ainsi l’équipe de La Réunion.

Au total, ce sont 8 jeunes réunionnais qui iront défendre nos couleurs à Lyon en septembre prochain pour les sélections nationales de la 47ème compétition WorldSkills France.