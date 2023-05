Fabien s'intensifie et atteint le stade de cyclone tropical intense

Fabien s'est intensifié mardi 16 mai 2023 au soir au stade de cyclone tropical intense, établissant ainsi un record du cyclone le plus tardif répertorié sur le Sud-Ouest de l'océan Indien dans l'ère satellitaire. Son intensité semble plafonner et ne devrait plus augmenter. Évoluant actuellement à 2.425 km de La Réunion, le cyclone devrait continuer son déplacement en direction du sud-ouest au cours des 5 prochains jours, sans présenter de danger pour les terres habitées.

"Au cours des prochains jours, Fabien devrait continuer de se déplacer vers le sud-ouest puis vers l'ouest en ralentissant et en s'affaiblissant progressivement. Il ne présente ainsi aucune menace pour les terres habitées", indique Météo France Réunion.

Bulletin du 17 mai à 04h25 locales de La Réunion (03h25 locales de Mayotte) :

Un système dépressionnaire est actuellement présent sur le Sud-Ouest de l'océan Indien.

Aucune autre zone suspecte n'est présente et il n'est pas envisagé la formation d'un autre système dépressionnaire dans les cinq prochains jours.

Il n'y a pas d'alerte en cours à La Réunion, et aucune menace cyclonique n'est envisagée pour les prochaines 72 heures.

Il n'y a pas d'alerte en cours à Mayotte, et aucune menace cyclonique n'est envisagée pour les prochaines 72 heures.

CYCLONE TROPICAL INTENSE numéro 10 (FABIEN)

Vents maximaux (moyennés sur 10 minutes) estimés sur mer: 165 km/h.

Rafales maximales estimées sur mer: 230 km/h.

Pression estimée au centre: 962 hPa.

Position le 17 mai à 04 heures locales: 8.2 Sud / 74.1 Est.

Distance des côtes réunionnaises: 2425 km au secteur: EST-NORD-EST

Distance de Mayotte: 3200 km au secteur: EST

Déplacement: SUD-OUEST, à 11 km/h.

Informations sur le système :

- FABIEN s'est intensifié mardi 16 mai au soir au stade de cyclone tropical intense (CTI), établissant ainsi un record du CTI le plus tardif répertorié sur le Sud-Ouest de l'océan Indien dans l'ère satellitaire (6 jours plus tardif que LILA, qui avait été CTI le 10 mai 1986). Son intensité semble plafonner et ne devrait plus augmenter à partir de ce mercredi.

- Le centre du cyclone est actuellement à près de 200 km au sud-est de l'archipel des Chagos (Diego-Garcia), qui reste bien à l'écart de la zone de vents forts et n'est concerné que par une mer forte et des passages de grains orageux dans la périphérie nord-ouest du système.

- Au cours des prochains jours, FABIEN devrait continuer de se déplacer vers le sud-ouest puis vers l'ouest en ralentissant et en s'affaiblissant progressivement. Il ne présente ainsi aucune menace pour les terres habitées.

Voici les intensités et positions prévues de ce sytème dépressionnaire au cours des prochains jours :

CYCLONE TROPICAL,

Centre positionné le 18/05 à 04h locales, par 9.6 Sud / 72.1 Est.

CYCLONE TROPICAL,

Centre positionné le 19/05 à 04h locales, par 9.6 Sud / 69.9 Est.

CYCLONE TROPICAL,

Centre positionné le 20/05 à 04h locales, par 9.5 Sud / 68.9 Est.

FORTE TEMPETE TROPICALE,

Centre positionné le 21/05 à 04h locales, par 9.7 Sud / 69.6 Est.

TEMPETE TROPICALE MODEREE,

Centre positionné le 22/05 à 04h locales, par 10.6 Sud / 69.7 Est