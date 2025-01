Faites votre demande en ligne pour la prime aux petits ruminants 2025

Pour le soutien et le développement des filières ovine et caprine à La Réunion, l’Etat propose la prime aux petits ruminants (PPR). Cette aide s’adresse aux éleveurs détenant au moins 10 femelles âgées d’au moins 1 an, à la date du 11 mai 2025, appartenant à l’espèce ovine ou caprine.

La demande s’effectue uniquement par télédéclaration, jusqu’au vendredi 30 janvier 2025 sur le site TELEPAC. Munissez-vous de votre numéro pacage et de votre mot de passe ainsi que de votre code Télépac qui a été transmis par courrier.



Pour accéder au site, cliquez sur ce lien.

Pour plus d’informations, contactez la DAAF (Direction de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt) au 0262 30 89 89.