Fédération des Entreprises des Outre-mer : Hervé Mariton reconduit pour la présidence

Le conseil d’administration a reconduit Hervé Mariton, ancien ministre, à la présidence de la Fédération des Entreprises des Outre-mer (FEDOM) pour un mandat de trois ans ce mercredi 5 juin 2024. Nous publions ci-dessous le communiqué du Fedom.

A l’issue de l’Assemblée générale statutaire, la FEDOM a accueilli ses invités et ses partenaires pour une séquence principalement consacrée à la mise en perspective de séminaires territoriaux "Construction – logement : les entreprises s’engagent" organisés par la FEDOM et ses membres sur les territoires ultramarins depuis le début de l’année 2024. En présence du préfet Olivier Jacob, directeur général des Outre-mer, les acteurs des territoires, parties prenantes de ces séminaires, ont pu présenter les principaux éléments d’analyse et de recommandation qui ont pu se dégager des travaux menés sur les territoires.

Revenant enfin sur les grands dossiers en cours, cruciaux pour la vie des entreprises ultramarines tels que l’octroi de mer et la défiscalisation, le président de la FEDOM a par ailleurs remis au directeur général des Outre-mer une motion sur la LODEOM (Loi pour le développement économique des Outre-mer) : la situation de l’emploi Outre-mer est si dégradée qu’elle ne peut, via une diminution des exonérations de charges patronales, être sacrifiée sur l’autel des arbitrages budgétaires.

Le préfet Olivier Jacob a conclu la séquence en présentant l’état des travaux au cours au sein de la DGOM à l’approche des débats budgétaires de l’automne.