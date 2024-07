Le PLR tient à exprimer ses plus chaleureuses félicitations à Younous Omarjee pour son élection en tant que vice-président du Parlement européen. C’est une immense fierté pour La Réunion et pour l’ensemble des régions ultrapériphériques de voir, pour la première fois, un ultramarin, et a fortiori un Réunionnais, accéder à une telle responsabilité au sein de cette prestigieuse institution (Photo : www.imazpress.com)

Cette élection est une reconnaissance méritée du travail assidu et de l’engagement de Younous Omarjee au service de l’intérêt général des citoyens européens depuis sa première élection. Sa détermination et son dévouement, en particulier pour les régions ultrapériphériques, ont été respectés et salués par ses collègues de la quasi-totalité des groupes politiques, lui accordant massivement leur confiance.

Le PLR est particulièrement fier d’avoir soutenu activement la campagne de Younous Omarjee à La Réunion. Son succès est un témoignage du soutien indéfectible de nos membres et de l’ensemble des Réunionnais qui ont cru en sa vision et en son potentiel pour représenter dignement notre île et nos intérêts au sein du Parlement européen.

Younous Omarjee, par son élection, ramène également la France à la vice-présidence du Parlement européen. Nous avons toute confiance en sa capacité à assumer cette nouvelle responsabilité avec dignité et à poursuivre son travail en faveur des régions ultrapériphériques, pour défendre les intérêts de la France et des Réunionnais en particulier.

Nous lui renouvelons nos félicitations et lui souhaitons beaucoup de succès dans l’accomplissement de ses nouvelles fonctions. Nous sommes convaincus qu’il continuera à être une source d’inspiration pour de nombreux autres élus, en restant ferme dans ses convictions et ouvert aux autres.

Pour La Réunion