Féminicide à Saint-Joseph : le mari octogénaire condamné à 20 ans de réclusion

Un homme de 86 ans a été condamné lundi par les assises à 20 ans de réclusion pour le meurtre de son épouse et celui de son aide-ménagère, rapportent plusieurs médias. Les faits s'étaient produits tôt le matin du 10 mars 2021 au domicile de l'octogénaire à Saint-Joseph.

L'homme, un instituteur à la retraite, avait porté plusieurs coups de sabre à son épouse âgée de 78 ans. L'octogénaire avait ensuite poignardé mortellement l'aide-ménagère du couple arrivée sur les lieux peu de temps après le féminicide.



Interpellé et mis en examen pour meurtre sur conjoint et meurtre, l'homme avait déclaré avoir agi "pour mettre fin aux souffrances de sa femme" atteinte de la maladie d'Alzheimer.



Il n'avait pas expliqué les raisons qui l'ont poussé à attaquer l'aide-ménagère.



Il a maintenu ces déclarations devant la cour d'assises sans convaincre les jurés.



En 14 ans, 52 femmes ont été victimes de féminicide. Selon les chiffres des autorités judiciaires, La Réunion est le quatrième département de France le plus violent envers les femmes.