Fermeture exceptionnelle des services de l’État au public ce vendredi

L’accueil au public sera exceptionnellement fermé ce vendredi 16 août 2024 et rouvrira le lundi 19 août 2024 aux horaires habituels. Les services concernés sont les suivants : la préfecture de La Réunion, la sous-préfecture de Saint-Benoît, la sous-préfecture de Saint-Paul, la sous-préfecture de Saint-Pierre, la direction de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DEETS), la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DEAL), la direction de la mer Sud océan Indien (DMSOI), la direction des affaires culturelles (DAC), et la direction de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DAAF). (Photo Préfecture de la Réunion photo RB/www.imazpress.com)

Le service de la migration et de l’intégration sera aussi fermé exceptionnellement le 16 aout 2024. Il sera de nouveau accessible au public les lundis, mercredis et vendredis de 7h30 à 12h (hors jours fériés et fermeture exceptionnelle).



- Pensez à faire vos démarches en ligne -

De nombreuses démarches sont possibles en ligne, rendez-vous sur le site de la préfecture, rubrique "Démarches".