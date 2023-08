Aider les enfants de Madagascar passe aussi par le Festival caritatif rires unis

Utiliser l’humour pour unir et rassembler, c’est l’objectif que s’est lancé la première édition du festival caritatif Rires Unis à La Réunion. Ce vendredi 11 août 2023 un plateau de six artistes engagés seront sur la scène du Café Culturel de La Cerise de Saint-Paul à 19h30. Initiées par les humoristes Fanny de Loze et Océane Huertas, le festival caritatif a pour but de recueillir des fournitures scolaires pour les enfants de Madagascar (Photo: rb/www.imazpress.com)

Les artistes engagés Océane, Seb, Bruno, Letty, Fafa, Stéphane, Bruno et Sand enchaîneront les sketchs et histoires drôles lors de cette soirée caritative sous le signe de l’humour.

Organisé par Fanny de Loze (alias Fafa) et Océane Huertas, le festival Rires Unis a pour but de promouvoir l’humour et la générosité "Nous organisons une scène comique à La Réunion où des comédiens et des humoristes talentueux se produiront bénévolement" explique les organisatrices du festival .

- Favoriser l’accès à l’éducation -

En plus de diffuser de la joie, du rire et d’encourager le changement positif dans le monde, le festival Rires unis à pour volonté de favoriser l’accès à l’éducation et inspirer les enfants à réaliser leur plein potentiel. L’entrée étant gratuite, le public présent devra en contrepartie faire don d’effets scolaires.

"Nos armes en tant qu’humoriste sont le papier et le crayon. L’éducation nous tient à cœur, nous voulons que les jeunes puissent exprimer leurs idées. C’est donc pourquoi nous voulons des fournitures scolaires" indique Fanny de Loz,e directrice du festival .

"Une fois les fournitures collectées, nous nous rendrons à Madagascar pour les distribuer aux enfants qui en ont le plus besoin. Grâce à des partenariats avec des établissements scolaires, des orphelinats et des organisations locales, nous nous assurerons que chaque enfant reçoive les outils essentiels pour s'épanouir dans leur parcours éducatif" poursuit la directrice du festival.

- Des scènes à Madagascar comme à La Réunion -

Toujours dans l’optique de "développer les compétences en communication et de stimuler la créativité du public" la fine troupe du festival Rires Unis Fanny de Loze et Océane Huertas, se produiront à Madagascar lors de la troisième édition du Festival Jôkôsô 10 au 14 octobre. Ce festival d'humour malgache met en valeur la culture locale et les talents artistiques, offrant un divertissement captivant et une expression créative unique.

Outre à Madagascar, le festival Rires unis compte bien se produire dans différentes villes de La Réunion. "Nous comptons bien organiser d’autres scènes assez régulièrement pour soutenir d'autres projets associatifs. Nous souhaitons mettre le stand up ailleurs que dans les bars sombres aux murs en brique. La Réunion a aussi quelques spécificités que nous devons mettre en valeur" indique Fanny de Loze.

