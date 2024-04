Festival du film d'aventure  : dix jours à la découverte du 7ème art

Le 18 mai 2024, sera officiellement lancée la 20ème édition du Festival du Film d’Aventure de La Réunion. L'événement se tiendra sur la Page de Cap Homard. Dix jours de films, dix jours de découvertes, 10 jours de voyages au travers de l'écran de cinéma en plein air. Pour célébrer ses 20 ans, le festival propose une sélection de films unique, toujours fidèle à la devise du festival : "Aller au bout de son rêve malgré les difficultés et les doutes, à force d’audace et de détermination" (Photo d'illustration / Festival du film d'aventure)

Les festivités débuteront à Léspas Culturel Leconte de Lisle à Saint-Paul le mardi 14 mai à 19 heures. Au programme : une pièce de théâtre de Julia Colmet qui viendra faire revivre son épopée rocambolesque d’auto-stoppeuse, suivi du film rétrospectif de Sophie Bernier & Thomas Hayot, "Defi Kite au féminin".

Suivra le samedi 18 mai l’incontournable journée - soirée d’ouverture sur la plage de Cap Homard à Saint-Gilles-les-Bains.

À compter de 9 heurs, l’association propose : un escape game nature, un jeu de piste thématique pour marmaille, un mur d’escalade, des conférences d’aventuriers, des ateliers de sensibilisation sur la nature et la faune de La Réunion, la découverte du vélo électrique, du théâtre d’impro, un atelier low-tech, un quiz géant sur le voyage, ...

À 17 h 30 sera donné un concert de Sibu Manaï.

À 19 heures, place au cinéma avec la projection de quatre films hors compétition :

• Le fils du vent, réalisé par Jérémy Bigé

• La ligne de l'angle, réalisé par Bertrand Delapierre

• Always alive, réalisé par Davina Montaz

• Les Soulflyers - tourné à LA Réunion - réalisé par Thibaut Gachet

Pour marquer ces 20 ans, deux soirées spéciales vous sont notamment proposées :

- le mardi 21 mai dans la nouvelle salle de Basalte Evolution à Cambaie : projection des 4 films d’escalade et d’alpinisme les plus spectaculaires de ces dernières années.

- le samedi 29 juin sur le magnifique site de la base ULM de Cambaie : projection de 4 des meilleurs films des 20 ans du festival.

- Six films en compétition -

La semaine suivante, place aux six films en compétition. Une sélection à la hauteur des 20 ans de l’événement et fidèle à la devise du festival : "Aller au bout de son rêve malgré les difficultés et les doutes, à force d!audace et de détermination".

Cette année, les aventuriers viennent aussi bien de Métropole que de Palestine, des Etats-Unis, de Pologne ou encore de Belgique :

• Parfum d'essence, réalisé par Anaïs Béné et Jessica Malbet

• Resistance climbing, réalisé par Tim Bruns et Austin Siadak

• Edge of reason, réalisé par Jérémie Chenal

• Postcards from the verge, réalisé par Natalia Koniarz

• Sunnyboy, réalisé par Morgan Le Faucher

• Still alive, réalisé par Klaas Willems et Santino Martirano

Les films sont diffusés à raison de deux par soirée aux théâtres suivants :

- TEAT Champ Fleuri à Saint-Denis les mercredi 22, jeudi 23 et vendredi 24 mai

- Luc Donat au Tampon les mercredi 29, jeudi 30 et le vendredi 31 mai qui verra l’annonce des deux films primés par le Prix du Public d’une part et le Prix des collégiens d’autre part

Le nombre de places est limité, pensez à vous inscrire sur le site du festival auboutdureve.fr

Le prix d’une place pour une soirée en salle est de 16,5 euros (2 films et échange avec les aventuriers), le Pass de 3 jours est à 45 euros pour les projections aux théâtres de Champ Fleuri et de Luc Donat.

Le prix d'une place pour chacune des 2 soirées spéciales est de 8 euros.

