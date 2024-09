Le Temps des femmes : le festival du film revient pour sa cinquième édition

À Saint-Paul, Saint-Denis, Saint-Benoît, Trois-Bassins, Le Port, Saint-Gilles et Saint-Joseph, le festival du film de femmes revient pour sa cinquième édition. Au programme : une vingtaine de films du drame à la comédie abordant la condition de la femme dans le monde avec des bio-pics, des fictions, des documentaires. L'entrée est gratuite dans toutes les salles sauf au Cinépalmes de St-Denis qui propose un tarif à 4€ l’entrée (Photo : Festival du film des femmes)

C'est reparti pour une cinquième édition du festival du film de femmes. Ce festival "Le temps des femmes" est organisé par Ciné Festival Océan Indien et l’Union des Femmes Réunionnaises. Avec au programme des films courts et longs de fictions, des documentaires internationaux ainsi que des conférences abordant les conditions de la femme dans le monde.

Cette année, de nombreuses femmes sont mises à l'honneur. C'est le cas de la marraine de l'édition 2024 : Anne-Gaëlle Hoarau, championne de France et d'Europe et vice-championne du monde de surf. On compte également la marraine du festival depuis 2022 : Perrine Delixia. Et Jarmila Buzkova, réalisatrice de deux documentaires à La Réunion "Thérèse Baillif de la colonie aux honneurs de la République" et "Les 30 courageuses de La Réunion". Le public aura l'occasion de les rencontrer pendant l'évènement.

Un programme riche et varié :

Dimanche 22 Septembre :

- À 19h30 : Les conquérantes de Petra Biondina Volpe à la médiathèque du sud sauvage Saint-Joseph

Lundi 23 Septembre :

- À 18h00 : La belle saison de Catherine Corsini à Lespas Leconte de Lisle Saint-Paul

- À 18h30 : La hija de todas las rabias de Laura Baumeister de Montis au cinépalmes de Saint-Denis

- À 19h00 : Simone le voyage du siècle de Olivier Dahan à l'auditorium Harry Payet Saint-Joseph

Mardi 24 Septembre :

- À 18h00 : Radio Kobani de Reber Dosky à Lespas Leconte de Lisle Saint-Paul

- À 18h30 : Amal un esprit libre de Jawad Rhalib au cinépalmes de Saint-Denis

- À 19h00 : Les femmes du bus 678 de Mohamed Diab à la médiathèque du sud sauvage Saint-Joseph

- À 20h00 : Divertimento de Marie-Castille Mention Schaar au Cristal Saint-Benoît

- À 20h30 : Hors jeu de Jafar Panahi à Lespas Leconte de Lisle Saint-Paul

Mercredi 25 Septembre :

- À 18h00 : She said de Maria Schrader à Lespas Leconte de Lisle Saint-Paul

- À 18h30 : Dissidente de Pier-Philippe Chevigny au cinépalmes de Saint-Denis

Jeudi 26 Septembre :

- À 18h00 : Au lendemain de l’odyssée de Helen Doyle à Lespas Leconte de Lisle Saint-Paul

- À 18h30 : Fainéant.es de Karim Dridi au cinépalmes de Saint-Denis

- À 19h00 : Une sur deux de Ybao Benedetti à la médiathèque du sud sauvage Saint-Joseph

- À 20h00 : Amel et les fauves de Mehdi Hmili au Cristal Saint-Benoît

- À 20h30 : Marinette de Virginie Verrier à Lespas Leconte de Lisle Saint-Paul

Vendredi 27 Septembre :

- À 18h00 : Like a virgin de Feriel Ben Mahmoud à Lespas Leconte de Lisle Saint-Paul

- À 18h00 : Conférence Femmes sportives à l'Hôtel les Aigrettes Saint-Gilles Plein air

- À 18h30 : HLM Pussy de Nora El Hourch au cinépalmes de Saint-Denis

- À 19h00 : Les algues vertes de Pierre Jolivet à l'auditorium Harry Payet Saint-Joseph

- À 20h00 : La méthode Williams de Reinaldo Marcus Green à l'Hôtel les Aigrettes Saint-Gilles Plein air

- À 20h00 : BLEU(S) mises en scène de Renée Fages à Lespas Leconte de Lisle Saint-Paul

Samedi 28 Septembre :

- À 10h00 : Thérèse Baillif de la colonie aux honneurs de la république de Jarmila Buzkova à l'Alambic Trois-Bassins

- À 10h00 : Rebelle de Mark Andrews, Steve Purcell, Brenda Chapman au Casino du Port

- À 14h00 : Big eyes de Tim Burton à l'Alambic Trois-Bassins

- À 14h00 : Au lendemain de l’odysée de Helen Doyle au Casino du Port

- À 16h00 : Frida viva la vida de Giovanni Troilo au Casino du Port

- À 20h00 : Court-Métrage Boom de Gabriel Augerai (avant "Divertimendo")

- À 20h00 : Divertimento de Marie-Castille Mention Schaar à l'Hôtel les Aigrettes Saint-Gilles Plein air

Dimanche 29 Septembre :

- À 10h00 : Les 30 courageuses de La Réunion de Jarmila Buzkova à l'Alambic Trois-Bassins

- À 17h00 : La source des femmes de Radu Mihalieanu à l'auditorium Harry Payet Saint-Joseph

- À 18h00 : Soeur Sourire de Stijn Conix à l'Alambic Trois-Bassins