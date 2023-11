À La Réunion, la Fête de la science sera sportive

Du 10 au 27 novembre 2023, La Réunion accueille la 32ème édition de la Fête de la science. Une édition sur le thème du sport à l’approche des Jeux de Paris 2024. Pendant plus de deux semaines, villages des sciences, rencontres ou encore visites guidées seront proposés dans toute l'île. (Photo Éleves école primaire photo rb/www.imazpress.com)

Organisée depuis 1991 par la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, la fête de la science se tient du 6 au 16 novembre dans l'Hexagone et du 10 au 27 novembre dans les outre-mer.

L’occasion pour la population de découvrir les résultats de la recherche et la façon dont elle s’élabore, afin de mettre en débat les enjeux sociétaux des sciences et des innovations technologiques. Pour ce faire, scientifiques et médiateurs culturels partagent avec le public leur enthousiasme pour les sciences à travers une centaine évènements ludiques, accessibles à tous et gratuits. Familles, scolaires, étudiants, amateurs ou passionnés...tous les publics sont conviés à la manifestation.

"À l’approche des jeux olympiques et paralympiques organisés en France en 2024, le thème de la Fête de la Science 2023 est Sport et Science" a annoncé Pierre-François Mourier, recteur de la région académique de La Réunion.

- Le sport à l'honneur -

"Qu’il s’agisse de bien-être ou de haut niveau, qu’on le pratique comme un loisir ou dans un cadre éducatif, en amateur ou en professionnel, le sport occupe une place centrale dans notre quotidien et notre société. Il brille par son omniprésence sociale, économique, médiatique...et aussi scientifique" a exprimé le recteur de La Réunion à l'occasion de la présentation de l'évènement.

L'édition 2023 de la Fête de la science sera "un moment de partage qui permettra de mettre en lumière la contribution des chercheurs dans l’amélioration des performances des sportifs et le développement des connaissances trouvant des applications dans de nombreux secteurs, tels que la pharmacologie, les matériaux, les neurosciences, la psychologie ou encore la médecine" a-t-il ajouté.

Technologie, santé, géopolitique et société seront au cœur de cette grande fête qui accueillera des invités de marque avec Jean Louis Prianon en tant qu'ambassadeur régional.

"C'est un honneur. N'ayant pas réalisé de grandes études mais avoir réussi des performance sportives et pouvoir m'associer au monde scientifique durant cette fête, c'est un rêve accompli. Parce qu’également la science est entrée dans le sport et y nourrit le fantasme d'une performance prévisible et quantifiable " a-t-il expliqué.

Figure marquante du territoire réunionnais, l'athlète - médaillé d’or à multiples reprises, champion de France sur 5 000 mètres et 10 000 mètres et 4ème place aux 10 000 mètres aux Jeux olympiques - est aussi connu pour son investissement social auprès des jeunes de quartiers. Cet investissement lui a d'ailleurs valu en 2014 d'être fait chevalier de la Légion d’honneur.

Pour lui, cette fête sera justement une bonne occasion pour que la jeunesse "soit curieuse et consciente que le sport et la science forment un beau duo vers la performance".

- Villages des sciences, visites guidées et rencontres -

À La Réunion, plusieurs temps forts sont à noter. Au centre des actions phares, la mise en place de villages de la science. Et cette année, les STAPS seront à l'honneur avec l'Université de La Réunion avec l'organisation d'un village sport et santé le 10 novembre au campus universitaire du Tampon.

Un parcours scientifique et sportif sera également proposé le 14 novembre du musée du sucre au musée du sel, en traversant la savane de Saint-Leu. Sans oublier les nombreuses activités sur le site de Stella Matutina.

Autre parcours possibles, ceux proposés par Kélonia les 14 et 17 novembre qui permettront au public de s'instruire sur les tortues marines.

De plus, tout au long de la Fête de la science, un festival sport permettra aussi la mise en œuvre d'un concours photos commun aux territoires de La Réunion et de Mayotte, d'expositions et de projections de films sur toute l'île.

Rencontres, débats, conférences, visites guidées et spectacles feront également partie des animations jusqu'au 27 novembre.

En 2022, la manifestation avait accueilli 21.000 visiteurs à La Réunion sur près de 200 évènements.

Plus d'informations et le programme complet à retrouver ici.

www.imazpress.com/redac@ipreunion.com