Fête des mères : ce que les mamans aimeraient qu'on leur offre… ou pas

Ce dimanche 26 mai 2024, les mamans sont, en principe, à la fête. Une journée rien que pour elles, en principe, pour celles qui nous ont donné la vie. Une célébration devenue commerciale au fil des années où beaucoup d'enfants, grands et petits, souhaitent faire plaisir à leur maman. Entre collier de pâtes, dessin, parfum ou encore les fameux cadeaux toujours bien sexistes, les mères ont leur préférence et elles le font savoir (Photo sly/www.imazpress.com)

Bénédicte est maman d'un grand garçon. Ce qu'elle aimerait pour cette journée spéciale : "un cadeau rien que pour moi, un soin du corps, un massage, un soin du visage ou encore une manucure". "Ou alors un joli bouquet de fleurs ou un bon restaurant", dit-elle.

Ce sera "un bouquet de fleurs avec un hortensia" pour Amandine. Mais surtout pas "de service à thé ou à café".

Clémentine, jeune maman, confie en souriant : "pas d'électroménager, sauf si c'est le super aspirateur laveur", dit-elle ironiquement.

Pour la mère de famille, "tant que le cadeau est fait avec amour et qu'il plaît à la personne qui nous l'offre c'est le principal".

Même avis pour Charline, dont la petite n'est pas encore en âge de faire elle-même son cadeau. "Si c'est donné ou fabriqué avec amour, c'est le plus important. C'est la signification, pas le cadeau lui-même qu'il faut regarder."

"Un sourire, une poésie…", voilà le plus beau cadeau pour Monique, mère de trois enfants. "De voir des cadeaux faits de leur main et surtout l'impatience de les offrir."

Romane a deux enfants de six et un an. Pour cette maman, le plus beau "ce sont les dessins de mes enfants". Elle se souvient d'ailleurs d'un cadeau qui lui a fait immensément plaisir : "lorsque mon fils m'a apporté le petit déjeuner au lit".

Pour chacune de ses mamans, un cadeau revient sur la liste de ceux qu'elles ne voudraient surtout pas… un article électroménager "qui rappelle les tâches ménagères".

- On le répète, surtout pas... d'électroménager -

Selon un récent sondage de Pollfish pour Vistaprint, pour 60% des mamans, les appareils électroménagers offerts à l'occasion de la fête des mères sont largement à oublier.

Et ce, même si les publicités sexistes en cette période ont toujours la vie dure.

En deuxième position des cadeaux dont une maman se passerait bien : les accessoires pour la maison.

Le podium des pires cadeaux est complété par les outils de jardinage avec 27% des sondées qui déclarent ne pas les apprécier.

Mais alors, que veulent recevoir les mamans lors de la Fête des mères ? La réponse est simple : des fleurs.

Pour 65% d'entre elles, un beau bouquet reste le plus beau des cadeaux. Sur la deuxième marche du podium, avec 63% de satisfaction, on retrouve les bons d'achat pour une boutique de vêtements.

Avec 62% des mamans convaincues, les cartes cadeaux diverses et variées arrivent à la troisième place.

Elles devancent les cadeaux personnalisés avec la photo de leurs proches (59%), les chocolats (54%), les cadeaux faits main (53%) et les livres photos (44%).

- Une journée spéciale pour célébrer les mamans -

Mais alors, d'où nous vient cette tradition de célébrer la fête des mères – un jour par an - alors que c'est toute l'année que nous devons les remercier et les embrasser ?

L'histoire de cette fête remonte au 20ème siècle, dans le petit village d'Artas (Isère). À cette époque, en 1906, la commune organise une cérémonie en l'honneur des mères de familles nombreuses.

A la fin de la Première Guerre mondiale la première "journée des mères" en 1918 est instaurée. La ville de Lyon en est à l'initiative : le but de cette journée était de rendre hommage aux mères et épouses ayant perdu leurs fils ou leurs maris pendant la guerre.

En 1942, le maréchal Pétain, chef du gouverment de collaboration avec l'Allemagne nazie offficialise définitevement cette fête en la fixant au dernier dimanche de mai.

A noter qu'il n'y a pas qu'en France que les mamans sont célébrées. Par exemple, en Espagne et en Amérique latine, la fête des Mères est célébrée le premier dimanche de mai, alors qu’en Italie, elle a lieu le deuxième dimanche de mai, tout comme au Japon.

À toutes les mamans de la rédaction, de La Réunion, de France et d'ailleurs… une très belle fête et surtout : "nou aim a zot".

ma.m/www.imazpress.com/redac@ipreunion.com