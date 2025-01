Filière porcine : plus de 11.500 tonnes de viande de porc produite à La Réunion

Ce week-end du 3 et 4 janvier et jusqu'au 12 janvier 2025, Miel Vert prend place sur la commune du Tampon. Pour la 41ème édition, la filière porcine est à l'honneur. Une filière qui tourne à plein régime à La Réunion, avec une consommation d'environ 25 kilos de porc par an et par personne, malgré une légère baisse de la production (Photo : www.imazpress.com)

Chaque semaine dans le département, c'est environ 2.700 porcs qui partent à l'abattoir.

Chaque année à La Réunion, "la production de viande de porc atteint 11.553 tonnes en équivalent carcasse", indique la Chambre d'agriculture. 89% de cette viande provient de la coopérative.

Un chiffre en légère baisse en comparaison aux précédentes années.

Une production qui "satisfait 99% des besoins en frais et 54% du marché global, dont les 2/3 sont réservés aux grandes et moyennes surfaces et un tiers aux bouchers-charcutiers", précise la Chambre.

- Filière porcine, une filière récente à La Réunion -

À La Réunion, il existe 245 sites d'élevage de porcs (une exploitation pouvant avoir deux sites), dont 131 sites affiliés à la Coopérative des producteurs de porc de la Réunion (CPPR).

Le cheptel reproducteur de l'île est constitué de 6.517 truies, dont 1.086 pour les indépendants et 5.431 pour la filière organisée (CPPR).

"C'est une filière qui se porte bien", explique François Barbeyrol, directeur du pôle élevage de la CPPR. "Une filière qui se maintient grâce aux nouvelles productions, à une technicité qui s'améliorer d'année en année, d'autant qu'avec les difficultés économiques, les éleveurs n'ont pas le droit à l'erreur", ajoute-t-il.



La filière porcine est structurée autour de la Coopérative des Producteurs de Porcs de la Réunion (CPPR) qui a été créée en février 1974. Toutefois, certains éleveurs restent indépendants. Ils représentent 114 exploitations recensées et 8% de la production locale.

Il s’agit pour la plupart des engraisseurs ou naisseurs-engraisseurs, avec comme mode de commercialisation la vente directe des carcasses aux charcuteries ou transformant et commercialisant eux-mêmes leur production.

Une filière mise à l'honneur à l'occasion de la 41ème édition de Miel Vert au Tampon.

- Près de 10.000 tonnes de viande porcine importées en 2023 -

En 2023, La Réunion a importé – selon les chiffres de la DAAF – 9 835 tonnes de viande de porc, ce qui représente près de 30% de l'importation de viande dans l'île.

Sur la totalité, le département importe 161 tonnes de viande porcine fraîche, 8.954 tonnes de viande congelées et 1.132 tonnes de viande porcine salée, séchée ou fumée.

La totalité de la viande porcine importée provient de l’Union Européenne, essentiellement de France hexagonale, d’Espagne, et de Belgique.

Un volume en baisse, alors qu'en 2020, La Réunion importait 10.700 tonnes de viande porcine.

- Le bien-être animal dans la filière porcine -

Le bien-être des animaux est devenu l’un des enjeux majeurs auxquels est confronté chacun des maillons de la filière porcine dans la société française. Des normes réglementaires encadrent fortement les conditions de logement et de conduite des porcs : surfaces individuelles, logement de truies en groupes, enrichissement du milieu de vie des animaux.

"Les élevages se doivent d'être aux normes", explique François Barbeyrol, directeur du pôle élevage de la CPPR. "Au sein de la coopérative, nous avons un salarié pour réaliser les diagnostics en élevage par rapport au bien-être animal", indique-t-il.

Ce dernier "aide également ceux qui ont des difficultés à se mettre en conformité grâce à un dispositif interne à la CPPR".

Des audits sont réalisés par les vétérinaires porcins avec pour objectif d’évaluer le respect des normes demandées mais aussi d’objectiver les améliorations apportées par ces nouvelles mesures bien-être.

Par exemple, lors d’un contrôle, l’inspecteur vérifie que les truies soient bien en groupe et qu’il y ait bien la présence de matériaux manipulables dans les logements.

Lancés en 2017, les États Généraux de l’alimentation ont fait émerger des sujets sur lesquels les éleveurs et la filière "s’engagent dans une démarche d’amélioration continue du bien-être animal". Notamment une augmentation de la production de Label Rouge à 12 % et de la production en agriculture biologique à 10 % de la production totale d’ici 2027, ainsi qu'une information de l’origine intégrant des notions de bien-être animal.

