Flambée de violences à Mayotte : Darmanin expédie des renforts

Alors que le ministre délégué aux Outre-mer, Philippe Vigier, est en déplacement à Mayotte, depuis quelques semaines, la violence fait rage dans les quartiers. Une violence qui semble même encore plus forte que lors de l'opération Wuambushu. Face à ce sentiment d'insécurité qui attise la crainte et la colère des habitants, Gérald Darmanin a annoncé l'envoi d'un escadron de gendarmerie supplémentaire (Photo d'illustration : rb/www.imazpress.com)

En juillet dernier, la CRS-8, envoyée à Mayotte pour l'opération Wuambushu avait quitté l'île sœur en raison des violences urbaines qui embrasaient l'Hexagone suite à la mort du jeune Nahel lors d'un contrôle routier.

Mais depuis, sans savoir si un lien est établi, les violences urbaines reprenaient de plus belle et encore plus ces derniers jours.

Raison pour laquelle le ministre de l'Intérieur a annoncé sur X (ex-Twitter) envoyer des renforts. "Pour rétablir intégralement l’ordre public à Mayotte, j’ai décidé de l’envoi d’un escadron supplémentaire de gendarmes mobile. Nous sommes aux côtés des Mahorais pour lutter contre la délinquance."

Pour rétablir intégralement l’ordre public à #Mayotte, j’ai décidé de l’envoi d’un escadron supplémentaire de gendarmes mobile. Nous sommes aux côtés des mahorais pour lutter contre la délinquance. @VigierPhilippe — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) November 28, 2023

- La colère s'embrase -

Barrages, caillassages, incendie… La violence est même "devenue endémique", souligne nos confrères de France Mayotte.

Dembeni, Tsararano, Iloni, il semble que la violence est montée d'un cran dans l'île voisine. Un camion de la gendarmerie a même été incendié, un bâtiment de la police municipale de Tsararano a été ciblé.

????????????️⚡️????‍♀️Flambée de violences à #Mayotte au premier jour de la visite ministérielle de #Philippe_Vigier. Un véhicule de la gendarmerie a été incendié (vidéo) - https://t.co/3aouMIBsua pic.twitter.com/fQJs3pLr91 — VALLÉE Jean-Claude (@jclvallee1) November 28, 2023

À tel point que les militaires ont dû utiliser les blindés de la gendarmerie pour dégager les routes des barrages et repousser les assaillants. L’hélicoptère a aussi été appelé en renfort pour renseigner sur les mouvements des individus.

De l'autre côté, des familles qui ne souhaitent qu'une chose, que tout cela s'arrête.

Face à cette situation, le maire de Dembéni a décidé d'imposer un couvre-feu pour faire baisser les tensions.

"Depuis dimanche dernier, la commune de Dembéni fait face à une situation de crise sans précédent, marquée par des actes de délinquance d’une violence extrême. Plusieurs groupes de délinquants ont lancé des assauts dévastateurs, perturbant gravement la paix et la sécurité des habitants."

Cette mesure est effective de 19 heures à 4 heures du matin, en vigueur pour une durée de trois semaines. Une mesure qui s’applique également dans l’ensemble des villages de la commune : Ongojou, Ironi-bé, Iloni, Tsararano, Dembéni et Hajangoua.

- À Mayotte, après le départ des renforts, des brigades sont attendues -

À Mayotte – où les violences urbaines reprennent de plus belle, comme si Wuambushu n'avait jamais existé, plusieurs brigades de gendarmerie vont être créées.

La première à Bandraboua, sera dotée d'un effectif fixe de 11 nouveaux gendarmes, la seconde sera disposée à Tsingoni.

À Mayotte, 2 nouvelles brigades de @Gendarmerie nationale seront créées⤵️ pic.twitter.com/pWTSej6YrK — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) October 2, 2023

Cela arrive alors qu'invité de l’émission “Les 4 Vérités” ce mardi matin sur France 2, le ministre de l’intérieur et des outre-mer, Gérald Darmanin, a lui fait un bilan de l’opération Wuambushu débutée il y a environ six mois à Mayotte.

????????️ "La paix publique a été rétablie à Mayotte"



Gérald Darmanin dresse son bilan de l'opération Wuambushu, 6 mois après son lancement. #Les4V @GDarmanin pic.twitter.com/LGjx1ghndu — Telematin (@telematin) September 11, 2023

