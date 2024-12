Flamboyants : La Rényon paré de rouz

Paré de rouge vermillions, des pétales tels des pompons… Si l'année dernière ils ont fait grise mise, cette année, les flamboyants nous émerveillent et nous éblouissent par leur couleur rouge étincelante. Du haut de ses plusieurs mètres de haut, il illumine nos journées, nos voyages en voiture – parfois bloqués dans les embouteillages. Vert tout au long de l'année, dès que ses fleurs rouges se laissent apercevoir, on le sait, ce sont les fêtes de fin d'année (Photos : rb/www.imazpress.com)

Si l'année passée, leur floraison avait été un peu tristoune, cette année les flamboyants nous offrent un vrai cadeau, parsemer La Réunion de rouge.

Pour les Réunionnais, le flamboyant n'est pas un simple arbre parmi les autres mais bien le symbole que les fêtes sont arrivées, offrant avec elles des moments de partage en famille.

- De Madagascar à La Réunion -

Si l'on voit des flamboyants sur toutes les routes de La Réunion, c'est bien plus loin que son histoire commence… à Madagascar.

Il a été importé par Jean-Michel Claude Richard, vers 1840 lorsqu’il était directeur du jardin du Roy (ancien Jardin de l’Etat). Il introduit ainsi 3000 espèces de plantes sur l’île et permis au jardin du Roy de connaître son âge d’or au début du XIXème siècle.

Aussi connu sous le nom de "Delonix regia", cet arbre appartient à la famille des Caesalpiniacées.

Un arbre qui peut facilement atteindre les 10 mètres de haut.

- Des bienfaits insoupçonnés -

Outre le fait que cet arbre illumine nos fêtes, il contribue à notre santé. Moralement certes, puisque le voir orné de ses plus rouges pétales nous rappelle que ce sont les fêtes, symbole de joie et de bonheur dans de nombreuses familles réunionnaises.

Il a également des vertus médicinales. Ses jeunes tiges peuvent soigner les gingivites. Ses fleurs et ses feuilles ont elle un effet analgésique. Enfin, ses racines peuvent être utilisées contre la fièvre. Même son écorce peut aider contre la diarrhée ou les douleurs.

- Un arbre qui inspire… -

Il était certain que cette beauté inspire de jolis poèmes ou chansons, que connaissent bien les Réunionais.

Jean Ricquebourg a écrit :

Bruissements, soupirs des arbres dans la brise,

Sons aigus des bambous, ingénu festival

Qui naît lorsque l'excès de la chaleur se brise,

C'est la fin rude encor d'un long jour estival ;

Le crépuscule accuse une large blessure ;

Un prodige a surgi que nul n'a su prévoir :

Exaltant la couleur, hors de toute mesure,

Fleuris, les flamboyants se dressent dans le soir.

Admirez le tapis ruisselant d'écarlate

Qui met dans l'air ému sa riche éclosion !

Ou ne dirait-on pas, quand un cratère éclate,

Comme un brûlant bassin de lave en fusion ?

Iris Hoareau a elle écrit :

Par les décembres clairs, oh! que mon Ile est belle !

Quand, s'épanouissent du rivage aux coteaux

Jusqu'aux pentes des monts, ces grands arbres royaux

Ouvrent tous à la fois leur somptueuse ombrelle !

Le carmin, le corail ou la laque ruisselle

En mille fleurs de feu sur un feuillage d'eau,

Fraîcheur de source, ici, et flamme tout là-haut,

Où, brasier dans le vent, le beau faîte étincelle

Brigitte Croisier avait elle écrit :

Rouz flanboyan



konm parasol an flèr-bouké

Rouz

konm la kok na letshi dou i kasièt

Rouz

konm pétar shinoi i fé pèr mové zespri

Rouz

konm do fé i sorte vante la tèr

Rouz

konm lo san kabri i fé koul pou Karli

Rouz

konm ti kaz Sintekspédi dann bor shomin



Vèr

partou kan lo syèl i plèr an poundiak

Vèr

kan la tèr i gonf, i respir, i viv

Vèr

kan dolo i roul galé

dopi lo bor ranpar

ziska loséan

Le flamboyant est également chanté par Jacqueline Farreyrol

Bone Fèt an koulèr Larényon zot toute !

ma.m/www.imazpress.com/redac@ipreunion.com