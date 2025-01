La start-up réunionnaise Flowly récompensée au Prix innovation outre-mer 2024

Lauréate du prix Innovation outre-mer 2024, Flowly, fondée à La Réunion par l'ingénieur Julien Tenenbaum, s’impose comme un acteur clé de l’optimisation des transports publics grâce à ses solutions numériques innovantes. La jeune entreprise réunionnaise a remporté, le 22 novembre 2024, le Prix innovation outre-mer. Une étape mais pas une finalité pour Flowly qui souhaite notamment pouvoir aider La Réunion, un territoire où la mobilité est un enjeu de tout premier ordre (Photo : www.imazpress.com)

C’est une consécration pour Flowly. La jeune entreprise réunionnaise a gagné le Prix innovation outre-mer dans la catégorie "retail, services, digital inclusif". Une distinction qui récompense son travail novateur en matière d’analyse et d’optimisation des réseaux de transports publics.

Fondée en 2018 et basée à La Réunion, où se trouvent la majorité de ses collaborateurs, Flowly poursuit une croissance de 50 à 100 % par an. "Nous avons 15 salariés à Savanna et 5 en métropole. Cette organisation nous permet d’allier nos racines réunionnaises avec une vision tournée vers l’international", explique le fondateur et PDG Julien Tenenbaum.

L'entreprise développe depuis 7 ans des solutions numériques permettant d’analyser en temps réel les réseaux de transport. L’objectif : offrir aux collectivités et aux opérateurs des outils d’aide à la décision pour adapter leurs services aux besoins des usagers.

- Une innovation au service des mobilités -

À l’aide de signaux Wi-Fi et bluetooth détectés anonymement depuis les smartphones des passagers, une solution de Flowly brevetée fournit notamment des données sur la fréquentation, les temps de parcours ou encore les correspondances.

Ces informations permettent, entre autres, d’optimiser les trajets, de réduire les temps d’attente et de mieux coordonner les réseaux. Flowly permet aussi de suivre précisément et en continu les flux de déplacements des voyageurs dans les bus, les métros, les trains...

"Nous sommes leaders en France sur le marché de l’analyse des données de transports publics. Ce prix est une reconnaissance du travail accompli par nos équipes. Il renforce notre crédibilité auprès de nos clients et nous encourage à aller encore plus loin", souligne Julien Tenenbaum.

Le Prix innovation outre-mer, a une valeur symbolique forte pour le PDG et son équipe. "C’est un honneur de représenter notre île et de montrer qu’à La Réunion, nous savons innover et nous positionner parmi les meilleurs", déclare-t-il.

- La Réunion comme laboratoire -

Si La Réunion ne dispose pas encore d’un réseau de transports publics adapté à la solution brevetée par Flowly, les enjeux de mobilité y sont particulièrement importants et l'entreprises travaille déjà avec les collectivités.

"Nous pouvons aider à identifier les tronçons problématiques, améliorer la coordination entre réseaux comme Car Jaune et Citalis, ou encore réduire l’impact des bouchons sur les temps de parcours", précise le PDG.

"Ce qui est intéressant à La Réunion c'est qu'il y a des gros enjeux notamment face aux problèmes sur les routes, poursuit l'ingénieur. Nous pouvons mieux identifier où il faut ajouter des transports en commun car il y a de vrais besoins".

- Une portée internationale -

Avec déjà plus de 1.000 véhicules et 30 réseaux équipés en France, en Espagne, en Irlande, ou encore en Australie, Flowly a su s’imposer à l’international. Sans que les voyageurs le sachent, leurs trajets sur les lignes de tramway de Dublin ou les bus de Montpellier génèrent des données qui contribuent à l’amélioration des services.

Dans le cadre du plan national France 2030, Flowly a été lauréat de l'appel à projet Coram (Comité d’orientation pour la recherche automobile et mobilité), qui vise à soutenir l'innovation et la recherche dans le domaine de la mobilité. L'entreprise a également été nominé dans la catégorie "prix innovation" aux Tecoma awards 2024.

- Une ambition durable -

Et elle ne compte pas s’arrêter là. Grâce au programme d’accélération offert par le Prix innovation outre-mer, Julien Tenenbaum entend poursuivre la croissance, améliorer les solutions et répondre aux nouveaux défis des transports publics.

"Ce prix est une étape, pas une finalité. Notre ambition est de continuer à transformer les réseaux de transport pour qu’ils répondent mieux aux besoins des usagers, tout en respectant les enjeux écologiques et sociétaux", conclut Julien Tenenbaum. Le train est en marche.

pb/www.imapress.com / redac@ipreunion.com