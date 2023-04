FLY-R : une entreprise de drones péi lauréate d'un concours d'innovation à Bordeaux

Le fabricant réunionnais FLY-R basé à Saint-Paul a été invité à participer au Salon Sofins dont le but est de promouvoir les innovations des entreprises pour satisfaire les besoins des Forces Spéciales. La société a remporté le premier prix du concours d’innovation du salon, pour son nouveau projet de drone munition rodeuse le R2-120 Raijin. Nous publions ci-dessous leur communiqué. (Photos : FLY-R)

- Un drone made in France aux qualités exceptionnelles -

Le drône R2-120 Raijin, qui a été primé au salon SOFINS, est le dernier né d’une flotte qui comptera six modèles d’avions. Il a retenu l’attention du public et du jury du salon pour ses qualités exceptionnelles : une envergure de 1,2 mètre, des ailes qui se replient et un lancement qui s'effectue à l'aide d'un tube. Il a une vitesse de 110 km/h avec une portée de 50 km et peut attaquer en piqué à la vitesse de 270 km/h. Le drone peut également être équipé d’une charge utile de 1,5 kg.

« Nous sommes très fiers d’avoir été invités par le Cercle de l’Arbalète, l’association qui organise le salon SOFINS », affirme François Varigas, co-fondateur de FLY-R.

- Un salon pour montrer son savoir-faire -

Le drone est équipé d’une caméra Jour/Nuit pour la détection, l’identification et l’engagement d’une cible commandée par l'opérateur de la Station de Contrôle au Sol. Il est équipé d’une charge pyrotechnique adaptée à différents types de cibles tels que des véhicules ayant différents niveaux de protections ou de blindages.

« Ce salon était vraiment une opportunité pour nous de nous faire connaître et de montrer notre savoir-faire. Pour l’instant il s’agit d’un prototype mais si nous arrivons à obtenir une levée de fonds, nous pourrions mettre en service le R2-120 Raijin d’ici un an. L’armée Française n’est pas équipée de ce type de munition et nous serions fiers de pouvoir un jour les fournir », continue François Varigas.

- Implanté à Saint-Paul depuis 10 ans -

L'entreprise FLY-R est spécialiste des drones à ailes rhomboïdes (ailes fermées en forme de diamant), et est basé à Saint-Paul depuis plus de 10 ans. Elle travaille régulièrement avec les civils et l’armée en leur proposant des drones utilisés pour la surveillance côtière et maritime.



« Nous avons validé un concept unique d’avion à aile rhomboïde faisant de notre société une des seules à maitriser cette formule aérodynamique particulière et économique. La taille du drone permet de répondre aux besoins de nos clients et de proposer des produits à haute valeur technologique à des coûts particulièrement attractifs », explique François Varigas.