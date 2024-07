Fondation du SMA : pour soutenir les jeunes afin d’assurer une transition vers la vie professionnelle

Du 10 au 14 juin 2024, la Fondation du Service militaire adapté (SMA) a effectué une visite à La Réunion et au RSMA de La Réunion, renforçant ainsi ses liens avec les bénéficiaires et réaffirmant son engagement indéfectible à soutenir les jeunes à travers ses divers programmes d'aide. Nous publions ci-dessous leur communiqué.

La Fonda ion du SMA prolonge et complète la mission du SMA au profit des jeunes ultra marins et de leurs territoires. Le but de la Fondation est d' accompagner les jeunes de 18 à 30 ans dans leurs projets entrepreneuriaux ou même salariaux, issus ou non du SMA.

Depuis sa création en 2023, la FSMA s’est engagée dans l'accompagnement des jeunes sur ses sept territoires comptabilisant ainsi un total de 71 bénéficiaires. La fondation a apporté un soutien complet à 40% d' entre eux, tandis que les 60% restants bénéficient actuellement d'une aide continue.

À ce jour, la fondation a engagé un total de 140.000 euros.

Pour assurer une transition réussie vers la vie professionnelle, la fondation propose une gamme de programmes ciblés, tels que les mobilités, des coups de pouce logement, des formations supplémentaires. Grâce à des partenariats avec des entreprises, avec des organismes de logement ou des centres de formation, elle aide également les jeunes à trouver un logement abordable et à acquérir lesncompétences nécessaires pour réussir leur vie professionnelle. La Fondation du SMA contribue également à l’autonomie alimentaire des territoires, en soutenant les jeunes dans des projets agricoles, d'élevages, de cultures...

Il est à noter que 92% des jeunes bénéficiaires des programmes de la FSMA proviennent du SMA.

Dirigée par un comité exécutif, la fondation s'engage à soutenir les jeunes ultra marins dans leur par cours vers une vie professionnelle épanouissante et des fonds locaux au profit exclusifs des territoires. Pour animer son action localement,

c’est monsieur Philippe Prévost qui est le salarié de la Fondation du SMA à La Réunion.