Fondation Père Favron : une semaine pour célébrer les gramounes

Dans le cadre de la Semaine Bleue, la Fondation Père Favron met à l'honneur les aînés et la solidarité intergénérationnelle en organisant une série d'événements dans ses sep établissements et ses différents services d'accompagnement. "Cette année encore, la Fondation Père Favron a mis en place un programme varié et festif" promet la Fondation. "Du lundi 30 septembre au vendredi 4 octobre 2024, résidents, familles, équipes et partenaires sont invités à participer à des activités placées sous le signe du partage, de la convivialité et de la transmission entre générations" précisent les organisateurs dans le communiqué que nous publions ci-dessous

La Semaine Bleue, semaine nationale des retraités et personnes âgées, est une occasion de réfléchir sur la place des seniors dans notre société et de promouvoir des actions favorisant les liens sociaux.

Un engagement envers la solidarité

La Fondation Père Favron réaffirme son engagement envers les personnes âgées et leur bien-être, en faisant de cette Semaine Bleue un moment fort pour ses résidents et les personnes qui les entourent.

Les EHPAD de la Fondaation sont des lieux de vie avant tout, où l’on se rencontre, on échange et on partage. Cette Semaine Bleue est une belle occasion de mettre en lumière nos aînés.

Un programme riche en activités et en événements :

- rencontres intergénérationnelles :

- rencontre autour d’activités sportives adaptées entre les élèves et les résidents

- marche avec l’école voisine

- chasse au trésor avec les jeunes du quartier suivi d’un repas partage et d’un loto quine géant

- spectacles et animations :

- thé dansant, bal

- concert thématique

- soins bien-être

- jeux, ateliers, musique

- friperie

- spectacle de danse

- distributions de cadeau de la part du CCAS

- repas avec les familles

- tournoi de pétanque inter-EHPAD

- sorties et excursions :

- sur les plages de l’Ouest durant toute la semaine