Fonds de Coopération Régionale : les projets retenus par la préfecture

Plusieurs actions ont été financés dans les domaines de la culture, de la santé, de la sécurité et de la biodiversité en 2023 par les Fonds de Coopération Régionale (FCR). Ce dispositif permet d'accompagner des projets culturels et artistiques favorisant l'intégration de La Réunion dans la zone océan Indien. Parmi les projets soutenus, une formation spécialisée en animation 2D/3D ou encore un échange artistique, culturel et humanitaire entre Madagascar et La Réunion. Nous publions le communiqué de la préfecture ci-dessous. (Photo Préfecture de la Réunion photo RB/www.imazpress.com)

"La coopération régionale, c’est la solidarité, le partage, l’échange d’expériences à l’échelle de l’océan Indien. Cette dynamique partenariale doit impliquer les acteurs sur le long terme et favoriser l’intégration de La Réunion dans son environnement géographique. C’est pour répondre à ces enjeux que le fonds de coopération régionale finance des projets innovants avec nos partenaires associatifs et institutionnels." - Jérôme Filippini, préfet de La Réunion

Un appel à projets a été lancé le 15 janvier 2023 ciblant prioritairement des actions de coopération innovantes dans les thématiques de l’environnement, de la santé, de l’éducation et de la formation, de la jeunesse et des sports ainsi que de la culture.

Pour faire rayonner l’expertise française de La Réunion, et en cohérence avec les actions de coopération mises en œuvre dans la zone de l’océan Indien, l’État, la Région et le Département ont mobilisé les crédits alloués au titre du Fonds de coopération régionale 2023 pour soutenir les projets et actions suivants en lien avec les pays de l’océan Indien :

• Formation spécialisée en animation 2D/3D

Porteur de projet : association Hors Champs

Pays engagé : Maurice

Actions financées : Encadrée par des professionnels travaillant avec le célèbre studio Gao Shan Pictures, le programme s'articule autour d'exercices pratiques et de mises en situation de production visant à encourager la professionnalisation de jeunes talents et le développement de la filière d’animation et de jeux vidéo.

• Échange artistique, culturel et humanitaire par la rencontre de batucada (percussions) entre le groupe BAT'SONMOK et le groupe BLOCO

Porteur de projet : Fondation Père Favron

Pays engagé : Madagascar

Actions financées : travail sur les pratiques musicales et chorégraphiques entre deux groupes de jeunes réunionnais et malgaches favorisant l’interculturalité, la création culturelle et l’insertion sociale.

• Coopération entre la Fondation Père Favron et la Commission Régionale de santé de l'île Rodrigues dans le secteur du handicap

Porteur de projet : Fondation Père Favron

Pays engagé : Rodrigues

Actions financées : développement des services d'accueil et de prise en charge des personnes handicapées de l’Île Rodrigues autour de trois axes : envoi de matériel adapté, renforcement des compétences des professionnels et des acteurs locaux ainsi qu’échange socioculturel avec notamment la participation au trail 2023 de Rodrigues.

• SWWN IORA RUN appui technique de La Réunion pour le lancement de l’animation du réseau « Sustainable Whale and Dolphin Watching Network » de l'IORA

Porteur de projet : Centre d’Etude et de Découverte des Tortues Marines (CEDTM)

Pays engagé : 23 pays membres de l’IORA

Actions financées : En étroite collaboration avec l’Indian Ocean Rim Association (IORA) et la Commission Baleinière Internationale, les actions d’animation et de partage d’informations menées (rencontres des partenaires, diffusion d’une newsletter, partage d’informations juridiques et techniques, évaluation économique) permettront d’améliorer les connaissances sur l’activité économique générée par l’observation des baleines et des cétacés, ainsi que la reconnaissance des spécificités de l’océan Indien.

• 10 actions de coopération dans le domaine de la sécurité

Partenaires : Douanes, Gendarmerie nationale, Police nationale, Centre Régional Opérationnel de Surveillance et de Sauvetage (CROSS)

Pays engagés : Madagascar, Maurice, Seychelles, Comores, Mozambique, Tanzanie, Afrique du Sud, Australie

Actions financées : stages de formation et en immersion, séminaires, etc. sur des thématiques sécuritaires majeures : lutte contre le terrorisme, sécurité et sûreté maritimes, lutte contre l’immigration irrégulière, le trafic de stupéfiants, le blanchiment d’argent, la sécurité routière.