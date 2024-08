1-0 pour l'équipe des Brésiliennes. Ce samedi 3 août 2024, après un match de football féminin de 90 minutes suivi d'une prolongation de 16 minutes, les Françaises n'ont pas réussi à aller plus loin dans ces Jeux olympiques. Avec un pénalty manqué en faveur des bleues dès la 12ème minutes et un but de la joueuse brésilienne Gabi Portillo à la 83 ème minute, les bleues n'ont pas réussi pas à reprendre le cap, laissant filer un quelconque espoir de médaille (Photo : AFP)