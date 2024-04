Football : reprise des matchs pour les clubs des divisions 2 et 3

La Ligue Réunionnaise de Football annonce que le juge des référés du tribunal Administratif de La Réunion a rendu, le samedi 5 avril 2024, une ordonnance suspendant la décision du 1er mars 2024 de la CFRC (Commission fédérale des règlements et contentieux de la Fédération française) de la FFF (Fédération française de Football). Cette ordonnance permet de débloquer la situation sportive des clubs des divisions 2 et 3. Nous publions ci-dessous leur communiqué (photo Sly/www.imazpress.com)

Après le lancement du championnat de R1 et des coupes Dominique Sauger et de La Réunion, la LRF se réjouit que ses autres championnats puissent démarrer.



Les matchs de la Division 2 (R2 et SupR2) et de la Régionale 3 se dérouleront suivant le calendrier qui sera transmis dès demain.