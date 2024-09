Formation professionnelle : 900 stagiaires mis à l’honneur

La remise des trophées de l’AFPAR (assistance à la formation professionnelle des adultes à La Réunion) a eu lieu ce vendredi 6 septembre à la Halle des Manifestations du Port. "Une soirée pleine d’émotion pour les 900 stagiaires récompensés" commente l'organisme de formation dont nous publions le communiqué ci-dessus (Photo AFPAR)

Cette cérémonie, qui s’inscrit dans le cadre du Mois de la Formation initiée par la Région, est venue clôturer plusieurs mois de formation pour ces anciens demandeurs d’emploi aux horizons différents, mais animés d’une même volonté d’écrire leur avenir.

L’évènement inédit organisé par l'assistance à la formation professionnelle pour adultes de La Réunion vise à célébrer l'excellence et l'engagement des stagiaires et des formateurs impliqués dans une dynamique de formation basée aussi bien sur l’apprentissage des gestes métiers que sur le retour à la confiance en soi et l’épanouissement personnel.

Plus de 900 stagiaires obtiennent chaque année un titre professionnel à l’AFPAR faisant d’elle l’un des plus grands centres de formation pour adultes à La Réunion.

Des formations entièrement gratuites pour les demandeurs d’emploi, financés par la Région Réunion, via le Fonds social européen Plus.

- Un point de départ vers de nouvelles opportunités -

Depuis sa création, l'AFPAR se consacre à sa mission essentielle : former et accompagner les demandeurs d'emploi dans le développement de leurs compétences pour favoriser leur insertion sociale et professionnelle.

Forte de ses quatre centres de formation implantés à Saint-André, Saint-Denis, Saint- Paul et Saint-Pierre, l'AFPAR rayonne sur l'ensemble du territoire réunionnais, répondant aux besoins des différents bassins d'emploi.

L'AFPAR met un accent particulier sur le recentrage des formations autour des bénéficiaires, tout en offrant un accompagnement tout au long de leur parcours.

Cette approche se traduit par trois principes pédagogiques fondamentaux : apprendre un métier en situation professionnelle reconstituée en centre, apprendre par l'action, et apprendre par le collectif.

Pour autant, depuis sa création, jamais l’AFPAR n’avait eu l’occasion de remettre leur précieux sésame aux lauréats des titres et certifications.

"Avec la Présidente de Région, Huguette Bello, et la nouvelle équipe en place depuis 2021, la Région Réunion met toute son énergie à transformer la formation professionnelle longtemps perçue comme un palliatif à l’échec scolaire, abandonnée par les politiques publiques régionales, pour qu’elle soit

considérée à la hauteur de ce qu’elle mérite : un accélérateur de réussite professionnelle" a déclaré Madame Karine Nabenesa, présidente de l’AFPAR et vice-présidente de la Région déléguée à la formation professionnelle

C’est précisément dans cet esprit que les membres élus du Conseil d’Administration ont imaginé une soirée qui mettrait à l’honneur les 900 lauréats de la cuvée 2023, dans une soirée empreinte d’émotions à travers les nombreux témoignages retraçant les parcours de vie.

- Une soirée riche en témoignages -

La remise des trophées aura été l’occasion de mettre en lumière quelques parcours de vie révélant l’importance de la formation professionnelle dans cette construction individuelle.