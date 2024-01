Forte tempête Belal : maintien de la fermeture de l'Université de La Réunion

La tempête tropicale modérée Belal se situe actuellement à 550 km au nord de l’île et continue de se rapprocher de La Réunion. Il n’est pas exclu que celle-ci évolue en cyclone tropical voire en cyclone tropical intense dans les prochaines heures. Dans ce cadre et afin de garantir la sécurité des étudiants et des personnels, le Premier Vice-Président de l’Université de La Réunion a décidé de maintenir la fermeture de l'établissement ce lundi 15 janvier dès 5h et ce jusqu’à nouvel ordre, pour l'ensemble de ses sites et campus. Nous publions ci-dessous le communiqué. (Photo université de la réunion , photo sly/www.imazpress.com)

Monsieur le Préfet a décidé de déclencher le niveau orange « je me prépare » du dispositif ORSEC Cyclones à compter de 19h00 ce samedi, soit environ 24h avant son passage au plus près de nos côtes, entre la fin de nuit de dimanche à lundi et lundi soir.

· Campus du Moufia,

· Site du Parc Technologique Universitaire,

· Site de la Victoire,

· Site de Bellepierre,

· Campus du Tampon,

· Campus de Terre-Sainte,

· Site du Maïdo.

Sont concernées par cette fermeture toutes les activités pédagogiques (arrêt des cours magistraux, des travaux dirigés, des travaux pratiques, des contrôles et examens, en présentiel comme en distanciel) de toutes les composantes, directions et services ainsi que toutes les activités administratives de l’Université de La Réunion, tous sites confondus.

L’établissement appelle l’ensemble des étudiants et des personnels à la plus grande prudence à l’approche du météore et assure l’ensemble de la communauté universitaire de son soutien et de sa solidarité pour faire face à cet épisode cyclonique.