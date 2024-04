Fortes pluies et orages : l'est et le sud-est toujours en vigilance jaune

Ce jeudi 4 avril 2024, et après une nuit pluvieuse, l'est et le sud-est de l'île sont toujours en vigilance jaune fortes pluies et orages. "Une nuit avec de forts cumuls enregistrés, les précipitations baissent progressivement en intensité et deviennent plus épisodiques", indique Météo France. À l'exception "du massif du Volcan et ses contreforts Est et Sud, ainsi que les hauts de Saint-Joseph où de bonnes averses sont toujours de mises" (Photo : sly/www.imazpress.com)

"L’après-midi, l’évolution est tout de même plus favorable, la masse d'air s'assèche progressivement avec un ciel en règle générale moins menaçant même si le risques de bonnes averses ne peut être encore écarté sur la région du volcan", précisent les météorologues.

À 5 heures ce matin, ont été relevés sur les 12 dernières heures : 169 mm au Pas de Bellecombe, 146,5 dans les Hauts de Sainte-Rose, 138mm à Grand Galet, 132mm au Baril, 29.6 mm à Salazie et 53mm à la Plaine des Palmistes.

Le préfet recommande dans un communiqué la plus grande vigilance et rappelle les consignes de sécurité à respecter :

Pour la journée de vendredi, "le temps est assez ensoleillé et les averses sont rares sur la partie l'Est de l'île", indiquent les prévisions. "Mais, les nuages se développent rapidement sur le relief en matinée et délivrent parfois de bonnes averses sur les hauteurs de l'Ouest en cours d'après-midi."

- La rivière des Roches en vigilance crues -

Ce jeudi 4 avril, des précipitations importantes ont été constatées sur la rivière des Roches qui passe en vigilance jaune informe Vigicrue.

La prudence est de mise dans le cadre des activités exposées sur l'ensemble des cours d'eau de l'île concernés par les pluies, principalement en cas de submersion de radiers" précise le bulletin.

Lire aussi - Ravines en crue, radiers submergés : "il est impossible de se battre contre les éléments"

www.imazpress.com/redac@ipreunion.com