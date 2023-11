Fortes pluies : le sud en vigilance orange, le reste de l'île en jaune

Après une nuit humide sur la moitié Nord-Ouest de l'île, un front froid aborde notre île par le Sud-Ouest en milieu de matinée et apportent des averses soutenues et localement orageuses sur une large moitié Sud-Ouest de l'île. Le front progresse lentement vers le Nord-Est au cours de la journée et les averses balaient l'ensemble de l’île au cours de l'après-midi en conservant localement un caractère orageux" détaille Météo France.

Une accalmie est attendue en soirée sur la majeure partie de l'île "en lien avec l'évacuation du front vers le Nord-Est". "Le temps reste cependant humide sur le Sud-Sauvage et la façade Est de l'île qui essuient encore de fréquentes averses en soirée" précise le centre météorologiques.

Ce vendredi, les cumuls en 6h relevés à 16h locales atteignent 40 à 80mm en 6h sur le littoral et les premières pentes du Nord-Est, du Nord et du Nord-Ouest justifiant un retour en vigilance jaune sur les zones Nord et Est. Les cumuls sur l'ensemble de l'épisode atteignent 475mm à Montauban, 456mm à Bras Pistolet, 372mm au Brulé, 349mm à Bellevue Bras Panon et 179mm à Saint-Benoit.

La Route du littoral est basculée depuis ce vendredi 16h. Les rivière Saint-Denis, rivière des Pluies et rivière Sainte-Suzanne ont été placées en vigilance jaune. La grande rivière Saint-Jean et petite rivière Saint-Jean également dans l'Est étaient aussi en vigilance.

- Rappel des consignes de sécurité en vigilance orange fortes pluies-orages -

En raison de la vigilance fortes pluies et orages, la préfecture de La Réunion rappelle les consignes de sécurité.

· Je m’éloigne des cours d’eau et des points bas, je rejoins un point haut ou je m’abrite à l’étage.

· Je ne m’engage pas sur une route immergée, même partiellement.

· J’évite de me déplacer.

· Je me tiens informé et je surveille la montée des eaux.

· Je mets mes biens hors d’eau et je localise mon kit d’urgence.

· Je fais attention à l’eau du robinet : ne pas oublier qu’elle peut rester impropre à la consommation au moins 48 h après l’arrêt des pluies.

· Tenez-vous informé sur https://vigilance.meteofrance.fr/fr/la-reunion et sur les réseaux officiels @Prefet974