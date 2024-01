Après les fortes pluies, plusieurs établissements scolaires restent fermés ce vendredi

Les cours reprendront normalement dans les écoles, collèges et lycées de l’académie ce vendredi 26 janvier 2024, à l'exception de quelques établissements au Tampon, à Saint-Joseph et à Saint-Louis. (Photo photo RB/www.imazpress.com)

Ces établissements resteront fermés ce vendredi :



- Saint-Joseph : l’école primaire de Grand Galet restera fermée, en raison d’une canalisation et de problèmes d’alimentation en eau. Un dispositif de continuité pédagogique sera mis en place si cette fermeture devait se prolonger.



- Saint-Louis : l’école primaire Alphonse Daudet, située au début de la route de Cilaos est inaccessible à cause des éboulis et restera fermée.



- Le Tampon : les écoles de la commune resteront fermées pour permettre leur remise en état après les intempéries. La reprise des classes se fera lundi 29 janvier 2024.