France 2030 : 27ème édition du concours d’innovation i-Lab

Philippe Baptiste, ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche, Clara Chappaz, ministre chargée de l'intelligence artificielle et du numérique, et Bruno Bonnell, secrétaire général pour l’investissement, en charge de France 2030, ont lancé la 27ᵉ édition du concours d’innovation de l’État i-Lab. Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 11 mars 2025 sur le site de Bpifrance. Nous publions le communiqué ci-dessous. (Photo : www.imazpress.com)

Ce concours vise à détecter des projets de création d'entreprises portant sur des technologies innovantes et à accompagner leur développement. Opéré pour le compte de l’État par Bpifrance et financé par France 2030, ce concours permet de soutenir les meilleurs projets grâce à une aide financière pouvant aller jusqu’à 600 000 € par projet.

En 26 ans d’existence, i-Lab est devenu un point de passage privilégié pour les porteurs de projets innovants et un label de qualité unanimement reconnu par les investisseurs deep