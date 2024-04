France Travail : cinq partenariats pour renforcer l'emploi à La Réunion

France Travail La Réunion a procédé à une séance de signature de conventions avec plusieurs acteurs du monde économique réunionnais, le jeudi 25 avril à l’hôtel Le Radisson à Saint-Denis pour lequel France Travail a recruté près de 80 personnes. La dernière enquête sur les besoins en main-d’œuvre publiée le 24 avril a révélé que 37 900 de projets de recrutement sont envisagés par les entreprises réunionnaises pour 2024. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photo : France Travaiol)

Pour les accompagner encore plus efficacement sur cette voie, France Travail a choisi d’activer le levier de la coopération en procédant à une séance de signature de conventions avec plusieurs acteurs du monde économique local, ce jeudi le 25 avril.

Cette opération a permis de formaliser le renforcement des collaborations de France Travail avec le MEDEF Réunion, la CPME Réunion, le club Réunion "Les entreprises s’engagent", La Chambre de Métiers et de l’Artisanat et la Chambre de Commerce et

d’Industrie.

"Par ces signatures, nous affichons notre volonté commune d’agir efficacement pour les Réunionnaises et les Réunionnais. Nous souhaitons envoyer un signal fort aux chefs d’entreprises du territoire, pour leur montrer que nous sommes unis, à leurs côtés, pour la croissance de leurs établissements", annonce Olivier Pelvoizin, directeur de France Travail La Réunion.

L’ambition, avec chaque partenaire, est la même : accentuer la mobilisation auprès des entreprises pour atteindre le plein emploi sur notre territoire. Pour relever ce défi, les conventions se déclinent suivant des axes stratégiques :

- Une meilleure connaissance des offres de service respectives entre les partenaires signataires et France Travail

- Un accompagnement au recrutement des entreprises et la promotion des aides et mesures proposées par France Travail

- Une anticipation des besoins des entreprises et la sécurisation des parcours professionnels via le maintien ou le développement des compétences des demandeurs d’emploi

- Une interconnexion entre les partenaires et France Travail : création d'une SI plateforme et d’un bouquet services adapté aux spécificités locales et aux besoins de l’ile de la Réunion

Leur mise en œuvre opérationnelle se déclinera pour les candidats et les recruteurs via des engagements bien identifiés :

Candidats



- Accéder à une découverte des métiers et d'une filière / nouveau métier- Faciliter la formation/adaptation en entreprise- Coordonner nos événements entreprises pour plus d'impact et rendre plus transparents les événements de découverte des métiers (MEE)- Recruter autrement, développer les recrutements inclusifs (sans cv...)

Recruteurs



- Converger vers l'interlocuteur unique : « dites-le-nous une fois »- Faciliter l'accès aux aides pour faciliter l’accès aux postes- Faciliter les relations entre les candidats et les entreprises au travers de l’immersion professionnelle (PMSMP)- Recruter et développer la marque « employeur »

Conscients de l’importance de ces coopérations pour renforcer l’emploi et la dynamique économique à La Réunion, Jérôme Filippini, Préfet de La Réunion, Huguette Bello, Présidente de la Région et Cyrille Melchior, Président du Département ont tenu à être présents à la séquence.