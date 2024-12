France Travail fait don de 114 ordinateurs aux associations de La Réunion

Ce vendredi 13 décembre 2024, France Travail a fait don de 114 ordinateurs devenus inutilisables en interne à plusieurs associations de La Réunion. Ce vendredi matin, les associations sont venues récupérer les ordinateurs au sein de la direction régionale. Nous publions ci-dessous le communiqué (France Travail)

France Travail La Réunion a procédé à un état des lieux de son parc informatique en stock. Dans une démarche RSE mais aussi de partenariat avec les acteurs de l’insertion à La Réunion, France Travail a souhaité faire don de 114 ordinateurs devenus inutilisables en interne car obsolètes au regard des évolutions de notre système d’information interne.

Afin de contribuer au développement durable mais aussi pour permettre aux associations de s’équiper pour la réalisation de leur activité, France Travail a lancé un appel aux associations du territoire pour sélectionner celles pouvant disposer de ces ordinateurs.

Après une réinitialisation et vérification de l’état des postes, 9 associations dont 1 en relais de 26 autres bénéficieront de ce matériel : Emmaus Agame, des associations de Cilaos (football, familiale, jeunesse), UNIOROI, Maison France Services AORA à Saint- Louis, Web Cup, ADRIE et Emmaüs Grand Sud.

Olivier Pelvoizin, directeur régional de France Travail : "Nous avons réuni des structures associatives du territoire qui ont répondu à un appel à manifestation d’intérêt pour pouvoir bénéficier de dons de matériel informatique. Nous avons du matériel informatique récent mais plus adapté à nos systèmes informatiques. On a souhaité leur donner une 2ème vie sur notre territoire à destination des associations qui agissent au quotidien à nos côtés en faveur de l’insertion et de l’éducation."

France Travail La Réunion démontre, par cette initiative, son engagement à la fois sociétal et environnemental, en alignant ses actions aux besoins de son territoire.