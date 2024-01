France Travail  : Olivier Pelvoizin nommé directeur régional de La Réunion

Thibaut Guilluy, directeur général de France Travail, nomme Olivier Pelvoizin à la direction régionale de France Travail La Réunion (ex-Pôle emploi), à compter du 1er février 2024. Nous vous publions le communiqué (Photo : France Travail)

Olivier Pelvoizin intègre l’ANPE en 1993 comme conseiller à l’emploi, gravit les échelons jusqu’à devenir directeur d’agence à Auray (Sud Bretagne). Par la suite, lors de la fusion ANPE/Assedic, il occupe plusieurs fonctions de direction, d’abord en Ille-et-Vilaine puis en Guadeloupe (à deux reprises), Pays de la Loire et dernièrement à la direction générale de Pôle emploi à Paris. Il y dirige l’expérience utilisateur et le digital, une fonction qui lui permet d’être au cœur de l’évolution du système d’informations de l’établissement au moment de la transformation en France Travail. C’est donc fort de cette expérience qu’il prend la tête de la direction régionale de France Travail La Réunion.

"Je suis très honoré par cette nomination et ravi de rejoindre La Réunion, terre d’innovation, dynamique et solidaire. Pôle emploi devient "France Travail" au 1er janvier 2024. Cette réforme est une véritable transformation pour notre établissement, doté de missions nouvelles et positionné au cœur du réseau des acteurs pour l’emploi. Je mènerai cette évolution avec l’ensemble des partenaires au service des personnes à la recherche d’un emploi et des employeurs", ajoute le nouveau responsable.