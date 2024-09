Francofolies : trois jours d'immersion dans l'univers d'une palette d'artistes variés

Ce vendredi 6, samedi 7 et dimanche 8 septembre 2024, Saint-Gilles s'est animé au rythme au son des différents styles de musiques proposés par les artistes présents. Pour cette septième édition le public réunionnais a répondu à l'appel, malgré la déprogrammation d'un des artistes les plus attendus pour l'occasion : le rappeur SCH. Mais la place a rapidement été attribuée à l'artiste local, Barth. Un petit incident qui n'a pas empêché la population de passer un bon moment, les photos et vidéos en attestent (Photo : www.imazpress.com)

Au cas où vous auriez râté, ou tout simplement que vous cherchez à vous remémorer de cette soirée, voici un petit récap des soirées des Francofolies.

Pour rappel, après le désistement du rappeur SCH, c'est l'artiste réunionnais Barth qui a performé. Mais pas d'inquiétude, il y en avait pour tous les goût ce vendredi soir. Regardez

Des grands moments de musique pour la deuxième soirée de samedi. Regardez

