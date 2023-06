De samedi 24 juin 2023, Matante Rosina n'oublie pas son parapluie et met son pantalon et son palto en prévision du temps qui va certainement être très humide aujourd'hui. Mais le fait le plus marquant du jour est qu'il est possible que le piton des Neiges se couvre d'un petit palto blanc grâce aux quelques flocons qui pourraient tomber. Matante Rosina vous prévient, il va faire plus froid que d'habitude, alors vous aussi, n'oubliez pas votre palto. (photo rb/www.imazpress.com)