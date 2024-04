Gao Shan Pictures s'illustre à Cannes et Annecy avec "Angelo dans la forêt mystérieuse"

Le Festival de Cannes et le Festival international du film d’animation d’Annecy 2024 viennent d'annoncer leur sélection officielle : la société de production réunionnaise Gao Shan Pictures annonce la sélection de son tout premier long métrage en tant que producteur délégué, Angelo dans la Forêt Mystérieuse à ces deux événements.

"En tant que studio, nous sommes habitués à œuvrer en coulisses sur des films nommés ou primés à l’international comme Mars Express, Le Petit Nicolas, Where is Anne Frank, J’ai perdu mon corps, Zombillenium qui ont tous été sélectionnés à Cannes et Annecy par le passé, mais cette sélection prestigieuse marque un tournant pour nous en tant que société de production. C’est une reconnaissance qui salue notre engagement envers l’audace artistique et l'innovation technique dans le cinéma d’animation" réagit Arnauld Boulard, Président de Gao Shan Pictures.

Angelo dans la Forêt Mystérieuse, réalisé par Vincent Paronnaud et Alexis Ducord, est une coproduction avec Je suis bien content (Paris) et Zeilt (Luxembourg). Le film est distribué par Le Pacte et Urban Sales est chargé des ventes internationales.

Pour mener à bien ce projet, Gao Shan Pictures a mobilisé 75 artistes dans son studio de La Réunion.

"Ce film incarne l'audace à la fois sur le plan artistique et technique. Son univers et son style graphique sont singuliers, ses décors luxuriants et ses personnages nombreux. Notre décision d'intégrer Unreal Engine à notre processus de création s'est avérée être un choix révolutionnaire. Cette décision a constitué un défi très stimulant ! Nécessitant une formation poussée de nos équipes pour maîtriser cette technologie complexe. En fin de compte, contribuer à un projet aussi novateur dans le domaine de l'animation est une récompense en soi" se réjouit Dimitri Lucy, superviseur de projet chez Gao Shan Pictures

"Angelo dans la Forêt Mystérieuse est un film qui se joue des codes, entre conte pour enfant, films de genre et science-fiction. Il explore avec humour, subtilité, ironie et beaucoup tendresse des thématiques universelles telles que la vie, la mort, l'écologie et le droit à la différence. Ses différents niveaux de lecture le démarquent des nombreux longs métrages animés destinés à un public familial. Nous sommes impatients de partager cette expérience d’exception avec le public du Festival de Cannes et d’Annecy" détaille Arnauld Boulard.

- A propos du film -

Angelo dans la Forêt et mystérieuse de WInshluss et Alexis Ducord. Sortie en salle le 23 octobre 2024

"Angelo se rêve aventurier et zoologue. Il prend la route en famille pour rendre visite à sa mémé adorée, mal en point. Ses parents l’oublient sur une aire d’autoroute et repartent sans lui. Abandonné, Angelo décide de couper à travers la forêt pour retrouver les siens. Il s’enfonce dans ce territoire sombre et mystérieux peuplé d’êtres étranges..." détaille le studio.