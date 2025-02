Garance : des dispositifs mis en place pour assurer la distribution d’eau

La Cise, Sudéau et Derichebourg communiquent à l'approche de la tempête tropicale Garance. Plusieurs dispositifs sont mis en place dans chaque commune pour assurer la distribution d’eau. Mobilisation des agents, mise en sécurité des installations, stocks de chlore... Tout est mis en œuvre pour faire face aux conséquences éventuelles de la tempête. Nous publions les communiqués ci-dessous. (Photo : www.imazpress.com)

Sainte-Marie, Saint-André, Salazie, Saint-Benoît

Depuis plusieurs jours déjà, CISE Réunion mobilise toutes ses équipes en vue du passage de la forte tempête tropicale Garance au plus près de nos côtes.

• Les installations ont été mises en sécurité

• Les stocks de chlore ont été réapprovisionnés

• Les équipes d’intervention ont été constituées pour intervenir dès le passage en phase de sauvegarde

• En tout, près de 50 agents sont mobilisés.

Recommandation aux abonnés : faire des réserves d’eau en suffisance dès maintenant.

Il est recommandé aux abonnés de vérifier l’état de leurs réserves en eau et de les reconstituer autant que de besoin. Nous invitons les abonnés possédant des citernes d’eau à les remplir dès à présent en vue de possibles coupures d’eau.

Cependant, il est important de noter que l’eau stockée dans ces réserves devra également être filtrée et bouillir pendant 3 minutes avant utilisation pour la boisson et la préparation des aliments. Cette eau peut toutefois être utilisée pour tous les autres usages sanitaires (toilette, WC, lavage).

Recommandations sur la qualité de l’eau

La qualité de l’eau sur les secteurs alimentés par des ressources superficielles (eaux de rivières) pourrait être dégradée suite aux fortes pluies prévues par Météo France.

Les abonnés constatant une dégradation de la qualité de l’eau notamment par la présence de matières en suspension ou d’une perte de limpidité de l’eau doivent utiliser de l’eau embouteillée ou à défaut la filtrer et la faire bouillir pendant au moins 3 minutes pour la boisson et la préparation des aliments.

Les Avirons

Mesures préventives pour protéger le réseau de distribution d’eau de la commune

Dès le préavis de passage en alerte rouge et afin de préserver les installations, une mise en sécurité des sites de pompage et de distribution sera réalisée. Par conséquent, en accord avec la commune des Avirons, des coupures préventives de la distribution en eau seront mises en place.

La mise en sécurité permet de préserver les installations des dommages liés aux intempéries et des dégâts sur le réseau électrique.

La coupure de la distribution en eau a pour objectif de disposer de réservoirs pleins et de pouvoir remettre en eau les réseaux le plus rapidement possible, sous réserve, que le réseau électrique et les sites de pompage soient opérationnels.

Tampon, Saint-Joseph, Saint-Philippe et Entre-Deux

Sudéau mobilise ses équipes en vue du passage de la forte Tempête Tropicale GARANCE au plus près de nos côtes.

• Un hélicoptère pourra être mobilisé, en cas de besoin, pour une reconnaissance dès que les conditions météorologiques le permettront.

Saint-Leu

Derichebourg Aqua OI mobilise toutes ses équipes en vue du passage de la forte Tempête Tropicale GARANCE au plus près de nos côtes.

