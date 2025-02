Garance : une trajectoire inhabituelle qui laisse peu de temps à l'anticipation

La tempête tropicale Garance qui est actuellement à 390 km de La Réunion a une particularité. Elle a pris naissance au nord-est de Madagascar pour se déplacer vers l'ouest. Une trajectoire "inhabituelle" selon les météorologues. Dans notre zone, les phénomènes se déplacent normalement d'est en ouest (Photo : rb/www.imazpress.com)

"Ce système s'est formé à proximité est de la côte de Madagascar, au large de l'île Sainte-Marie, chose que l'on ne voit pas souvent", explique François Bonnardot, responsable du service prévisions à Météo France.

De façon générale, "les systèmes se forment sur la partie océanique plus à l'est avec une trajectoire d'est en ouest et recoupant vers le sud en s'approchant de Madagascar", indique-t-il.

- Les prévisionnistes de Météo France ont eu peu de temps -

Un système qui se forme à l'ouest de La Réunion laisse peu de temps pour les prévisionnistes et l'île de se préparer.

"La difficulté dans une configuration comme cela, c'est que le moment entre la genèse du système et le moment où il peut impacter La Réunion est assez court", souligne François Bonnardot.

"Nous avons une échéance seulement de 48 heures. C'est un temps assez court pour anticiper avec plus de certitudes", dit-il.

"Sur un système classique on les voit naître sur la partie est du bassin, ils sont formés, suivis plusieurs jours avant lorsqu'ils se rapprochent de La Réunion", expose le prévisionniste.

Ici, "la configuration est assez inconfortable en termes de prévisions car il faut réagir vite". Écoutez.

- Un météore favorisé par le flux de mousson... -

Les raisons de cette formation surprenante, "c'est que nous avons eu les derniers jours une poussée du flux de mousson avec un vent qui vient de l'Équateur et qui amène énormément d'humidité sur la zone", explique François Bonnardot.

"Lorsque ce flux arrive en conflit avec un vent de basse couche, c'est une zone propice pour former des cyclones."

Toutefois, "généralement Madagascar joue un rôle protecteur et défavorise la rencontre entre le flux d'alizé et la mousson mais là le système a réussi à passer". Écoutez.

- ... et qui file tout droit vers le sud -

Selon la trajectoire actuelle de ce système, après avoir fait un virage entre La Réunion et Maurice, file tout droit vers le sud, comme attiré par les bas-fonds de l'hémisphère sud.

"La ligne droite s'explique par la circulation d'une masse d'air plus au sud – actuellement un anticyclone – et la dépression qui va circuler va en quelque sorte être attirée vers lui", note François Bonnardot.

ma.m/www.imazpress.com/redac@ipreunion.com