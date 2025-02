Baptisée Garance, la tempête tropicale devrait passer à 50 km de La Réunion ce jeudi

Ce mardi 25 février 2025, à partir de 18 heures, le nord, l'est et le sud-est de La Réunion seront placés en vigilance fortes pluies et orages. Des averses en lien avec l'approche du système dépressionnaire qui se rapproche de l'île et devrait passer au plus près dans la journée de jeudi.

- Le nord, l'est et sud-est en vigilance fortes pluies et orages à 18 heures -

Le système numéro 10 a été nommé Garance à 14 heures locales par les services météorologiques malgaches. Le système se situe actuellement à environ 450km au nord-ouest de la Réunion et se déplace lentement vers l'est.

Laurent Lenobel, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de La Réunion, et Céline Jauffret, directrice interrégionale de Météo France pour l’océan Indien, feront un point sur la situation sur le risque cyclonique en cours à La Réunion et les mesures qui en découlent ce mardi 25 février 2025 à 18h00.

Quoiqu'il en soit, "il y aura de la pluie et du vent dans tous les cas et des conditions dégradées". Après, "la distance va conditionner le niveau des pluies et des vents".

Selon Météo, le système "va s'intensifier progressivement avec un déplacement qui va se mettre en place vers l'est et rapprocher le système de La Réunion dès mercredi", explique François Bonnardot, responsable du service prévisions à Météo France. Sur la dernière trajectoire, "le passage du système est prévu à une cinquantaine de kilomètres de La Réunion au stade de cyclone tropical", dit-il. Écoutez .

14:39

- La Réunion en pré-alerte cyclonique -

La proximité du système, ainsi que les prévisions d’intensification et de trajectoire font que La Réunion est passée en pré-alerte cyclonique ce lundi 24 février 2025.

- Se tenir informé de l’évolution du phénomène en restant à l’écoute des bulletins de Météo-France et des communiqués de la préfecture, via leurs sites internet, leurs réseaux sociaux et les médias ;

- Vérifier et protéger ses locaux (entreprises, habitations, en vérifiant le fonctionnement des portes, fenêtres, et volets…) ;

- Vérifier et constituer ses réserves de nourriture, d’eau potable et de médicaments pour les jours à venir. En prévision d'éventuelles coupures d'eau, se doter de jerricans et récipients propres, constitués de matériaux à contact alimentaire et n'ayant pas contenu de produits toxiques ou dangereux ;

- S’assurer de disposer d’une lampe et d’une radio à piles, et de piles de rechange en nombre suffisant ;

- Constituer et vérifier son kit d’urgence, composez d’une trousse médicale, du double des clés, des papiers d’identité et d’assurance, etc.

- Faire le plein de carburant de son véhicule ;

- Ne pas s’exposer : ne pas entreprendre de longues randonnées en montagne, ni de sorties en mer de plus de 24 heures, ne pas s’approcher du rivage en cas de forte houle, ne pas emprunter les ravines et les lits de rivière, ne tenter en aucun cas de franchir un radier submergé ;

Les malades sensibles (insuffisants rénaux ou respiratoires) sont invités à se rapprocher des organismes de santé ou associations qui les suivent habituellement.

Vérifier l’adresse et le numéro de téléphone du centre d’hébergement le plus proche de son domicile : noter les numéros de téléphones utiles : SAMU (15), pompiers (18), police ou gendarmerie (17).