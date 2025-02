Le nord, l'est et sud-est en vigilance fortes pluies et orages à 18 heures

Ce mardi 25 février 2025, à partir de 18 heures, le nord, l'est et le sud-est de La Réunion seront placés en vigilance fortes pluies et orages. Des averses en lien avec l'approche du système dépressionnaire qui se rapproche de l'île et devrait passer au plus près dans la journée de jeudi (Photo : www.imazpress.com)

"Ce système dépressionnaire tropical va poursuivre son creusement tout en se rapprochant des îles sœurs. Il amène sur le département une nouvelle humidification et une dégradation sensible des conditions météorologiques", indique Météo France.

"En tout état de cause, c'est un temps maussade et bien pluvieux qui va prévaloir en journée avec de fréquentes averses pouvant être de forte intensité et accompagnées d'orages."

Selon la trajectoire qu'il prendra, ses effets seront affinés dans nos prochains bulletins. La situation appelle à un suivi particulier.

