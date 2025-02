Future Garance : La Réunion en pré-alerte cyclonique, la dépression à 490 km de l'île

"Un virage vers le sud est ensuite envisagé entre mercredi et jeudi avec une poursuite de l'intensification. Le système pourrait alors se rapprocher du secteur Réunion-Maurice à un stade mature (forte tempête tropicale ou cyclone tropical) selon une chronologie encore incertaine à l'heure actuelle, plutôt située entre mercredi soir et vendredi matin, informe Météo France.

À noter que "ce système sera de petite taille, avec donc une zone de temps dangereux d'extension géographique limitée : à plus de 150 km du centre, les effets pluvieux et venteux du système s'annoncent relativement limités".

Concernant La Réunion, "aucune influence directe du phénomène n'est en tout cas attendue avant mercredi, même si d'ici là des séquences pluvieuses temporaires sont possibles en périphérie de la circulation dépressionnaire".

"Une dégradation venteuse et pluvieuse est possible à partir de la nuit de mercredi à jeudi et jusqu'à vendredi matin, mais son ampleur reste à quantifier et dépendra de la distance de passage du météore. Un état de mer dangereux est probable à partir de mercredi et surtout en journée de jeudi".

- Informations sur le système -

Vents maximaux (moyennés sur 10 minutes) estimés sur mer : 45 km/h.

Rafales maximales estimées sur mer: 65 km/h.

Pression estimée au centre: 1003 hPa.

Position le 24 février à 22 heures locales: 18.1 Sud / 51.6 Est.

Distance des côtes réunionnaises: 490 km au secteur: nord-ouest

Distance de Mayotte: 910 km au secteur: sud-est

Déplacement: est-sud-est, à 6 km/h.

Voici les intensités et positions prévues de ce système dépressionnaire au cours des prochains jours :

Tempête tropicale modérée

Centre positionné le 25/02 à 22h locales, par 18.4 Sud / 52.9 Est.

Forte tempête tropicale

Centre positionné le 26/02 à 22h locales, par 18.6 Sud / 55.9 Est.

Cyclone tropical

Centre positionné le 27/02 à 22h locales, par 21.4 Sud / 56.4 Est.

Forte tempête tropicale

Centre positionné le 28/02 à 22h locales, par 25.7 Sud / 56.7 Est.

Dépression post-tropicale

- La Réunion en "pré-alerte cyclonique" -

Centre positionné le 01/03 à 22h locales, par 30.7 Sud / 59.5 Est

La proximité du système, ainsi que les prévisions d’intensification et de trajectoire, à ce stade, imposent le passage en pré-alerte cyclonique et le respect des recommandations indiquées par la préfecture.

- Se tenir informé de l’évolution du phénomène en restant à l’écoute des bulletins de Météo-France et des communiqués de la préfecture, via leurs sites internet, leurs réseaux sociaux et les médias ;

- Vérifier et protéger ses locaux (entreprises, habitations, en vérifiant le fonctionnement des portes, fenêtres, et volets…) ;

- Vérifier et constituer ses réserves de nourriture, d’eau potable et de médicaments pour les jours à venir. En prévision d'éventuelles coupures d'eau, se doter de jerricans et récipients propres, constitués de matériaux à contact alimentaire et n'ayant pas contenu de produits toxiques ou dangereux ;

- S’assurer de disposer d’une lampe et d’une radio à piles, et de piles de rechange en nombre suffisant ;

- Constituer et vérifier son kit d’urgence, composez d’une trousse médicale, du double des clés, des papiers d’identité et d’assurance, etc.

- Faire le plein de carburant de son véhicule ;

- Ne pas s’exposer : ne pas entreprendre de longues randonnées en montagne, ni de sorties en mer de plus de 24 heures, ne pas s’approcher du rivage en cas de forte houle, ne pas emprunter les ravines et les lits de rivière, ne tenter en aucun cas de franchir un radier submergé ;

Les malades sensibles (insuffisants rénaux ou respiratoires) sont invités à se rapprocher des organismes de santé ou associations qui les suivent habituellement.

Vérifier l’adresse et le numéro de téléphone du centre d’hébergement le plus proche de son domicile : noter les numéros de téléphones utiles : SAMU (15), pompiers (18), police ou gendarmerie (17).

- Maurice en alerte de classe 1 -

Un avertissement de cyclone de classe 1 est en vigueur à Maurice, annonce la station météorologique de Vacoas dans un communiqué émis ce lundi après-midi, 24 février.

À 16 heures, la dépression tropicale était centrée à environ 700 km à l'ouest-nord-ouest de Maurice, soit à 18,1 degrés de latitude sud et 51,1 degrés de longitude est. Elle se déplace lentement vers l'Est.

Sur cette trajectoire, la perturbation tropicale s'approchera de Maurice tout en s’intensifiant graduellement en une tempête tropicale modérée, représentant ainsi une menace potentielle pour l'île.

Il est conseillé au public à Maurice de prendre des précautions préliminaires.

- Les distributeurs d'eau donnent leurs conseils -

Suite à l'annonce du passage de notre île en pré-alerte cyclonique, les distributeurs d'eau de La Réunion tiennent à rappeler à leurs clients les conseils pratiques suivants :

- Faire des réserves

Lors des épisodes cycloniques, l’approvisionnement en eau est souvent perturbé voire interrompu. La Préfecture de La Réunion recommande donc à la population de constituer des réserves d'eau pour les besoins de consommation alimentaire et les usages autre qu'alimentaire (hygiène, vaisselle, ...). Il est préconisé au moins 10 litres d'eau par personne.

- Après une coupure d'eau dans votre secteur

À la reprise de la distribution d'eau, il est recommandé, par mesure de précaution, de ne pas boire l'eau du robinet avant la parution d'un avis de retour à la normale

- Une autre zone suspecte au sud du canal du Mozambique -

Une autre zone perturbée est en cours de développement dans le sud du canal du Mozambique et pourrait atteindre le stade de cyclone tropical d'ici jeudi.

Le système devrait être de grande taille, avec donc une zone d'influence venteuse et pluvieuse assez loin du centre.

Selon Météo-France, "en fin de semaine, ce système pourrait se rapprocher des côtes sud-ouest malgaches (province de Toliara) tout en gardant une intensité significative".

