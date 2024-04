Gascogne 45/5 : l'équipage de La Réunion décroche la deuxième place de cette régate

Du 18 au 21 avril 2024, a eu lieu la Gascogne 45/5, une course au large longue de plus de deux jours. Le départ et l’arrivée de la course se sont effectués au port de La Rochelle avec un objectif : aller enrouler la bouée météo mouillée par 45°N et 5°W. Parmi la soixantaine de voiliers en compétition, celui de La Réunion s'en sort brillamment avec une deuxième place. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photo : Ligue de voile)

L’équipage La Réunion au Tour Voile composé d’Aurélien Barthélémy, Jules Delpech, Théa Lubac et Lorenzo Palazzi a brillamment terminé à la 2ème place de la Gascogne 45/5, une course au large longue de plus de deux jours qui s’est tenue du 18 au 21 avril 2024.

Les concurrents de l’Équipage La Réunion étaient 8 autres Figaro Bénéteau 3.

Le parcours débutant et se concluant à La Rochelle consistait à contourner la bouée météo Gascogne 45/5 située au milieu du Golfe, à la hauteur de Bordeaux.

L’Équipage La Réunion a terminé la course en 55 heures. Pendant cette régate, plutôt longue que techniquement difficile, les navigateurs se sont entraînés à optimiser la vitesse et les réglages du bateau tout en testant leurs capacités à gérer efficacement le sommeil et la nourriture.

"Toute la descente de La Rochelle jusqu’à la bouée Gascogne 45/5 s’est faite en vent arrière, sous grand spi, avec une mer plate et un vent variant de 5 à 15 nœuds, des conditions rapides, le bateau glissait bien. Le retour s’est fait au près dans des conditions un peu plus fortes, entre 15 et 23 nœuds et encore une fois, très sympa, il y avait du soleil, très peu de nuages, pas de pluie, mais il faisait cependant froid", explique Aurélien Barthélémy, skipper de l’équipage.

L’entraînement de la semaine précédant la course a porté ses fruits, permettant des ajustements précis et une préparation optimale du bateau. Cette performance est un indicateur positif pour le défi du Tour Voile à venir. "C’est assez positif pour la suite de la saison" souligne Aurélien Barthélémy, "les voyants sont plutôt verts pour le Tour Voile".

La Gascogne 45/5 a été créée en 2017 avec l’objectif de permettre aux participants de s’aventurer en haute mer, loin des distractions du téléphone et d’Internet pour une immersion totale dans l’environnement maritime. Cette régate, centrée sur l’endurance en milieu océanique confronte les navigateurs aux rythmes, défis et merveilles du large. Organisée en formats solo, duo ou en équipage, la course part et revient à La Rochelle. Les participants doivent parcourir 350 milles marins avec pour seul point de passage obligatoire, la bouée météo Gascogne, située aux coordonnées 45,23N, 005,00W.