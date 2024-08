Geekali : 15 jeunes réunionnais seront sélectionnés pour créer le futur jeu vidéo de French Bee

Ce samedi 3 août 2024, marquera le lancement de la 6ème édition du Geekali, festival dédié à la pop culture, au jeu vidéo et au manga. Cet événement incontournable qui se tient au Parc des expositions Nordev à Saint-Denis, permet au grand public d’être en immersion dans l’univers d'animations artistiques, de compétitions d'eSport, de cosplay et de musique. C’est à cette occasion que French bee et Simplon outremer lanceront une Game Jam, hackathon qui permet à des équipes de s’affronter dans la création d’un prototype de jeu vidéo. Ce tournoi donnera l’opportunité à 15 réunionnais de créer un jeu vidéo pour la compagnie aérienne. Nous publions ci-dessous le communiqué.

Il sera d’ailleurs possible d’interagir avec les participants sur le stand de French bee à Geekali le samedi 3 août. Les équipes constituées fin juillet auront près d’une semaine pour développer leurs projets. Au mois de septembre, le public sera sollicité pour voter pour leur jeu préféré. Quelques jours plus tard, un jury délibèrera afin de désigner l’équipe gagnante. Celle-ci participera à un voyage pour le Paris Games Week en octobre prochain sur les vols de la compagnie French bee. La cérémonie de clôture aura lieu le 13 septembre.

L'objectif de ces deux partenariats complémentaires, avec Geekali et Simplon Outremer, consiste à promouvoir le monde des jeux vidéo et ses opportunités économiques auprès des réunionnais. Cette opération met en lumière les nouveaux métiers de l’industrie du numérique tels que les game designers, game programmers, testeurs logiciels QA...

Karine Bonnal, Responsable commerciale de French bee à La Réunion déclare : "C’est avec plaisir que French bee renouvelle sa présence au festival Geekali. Cet événement est très important pour nous car cela nous permet de tisser des liens avec la jeune génération, ici, à La Réunion, notre marché phare."

Elle ajoute "notre nouveau partenariat avec Simplon outremer illustre l’engagement de notre compagnie à contribuer à élargir les horizons des réunionnais. En tant qu’acteur innovant,explorer l’univers des jeux vidéo prend tout son sens puisque notre cible en est familière. Il s’agit aussi d’un terrain particulièrement intéressant afin de comprendre les nouvelles tendances de consommation."

Adèle Petit, Directrice Simplon Outre-mer ajoute : "Quoi de plus excitant pour nos apprenants que de travailler sur le projet d’une grande entreprise telle que French Bee ! C’est le cœur de notre pédagogie active : former par le biais de projets concrets en s’entourant des meilleurs coachs de l’île. C’est une première sur le territoire au service de la montée en compétences de talents péi, et qui s’inscrit dans le cadre du dispositif "La Grande Fabrique de l’Image" de France 2030, opéré par la Caisse des Dépôts en lien avec le CNC.