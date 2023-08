Gendarmerie : 113 infractions constatées dans l'est lors d'une opération de contrôle

Ce mercredi 30 août 2023, les motocyclistes de l’escadron départemental de sécurité routière, appuyés par les militaires de la Communautés de brigades Saint-Benoît / Sainte-Suzanne et des personnels de la réserve opérationnelle ont réalisé une opération "Ville Bleue", sur l’est du département. De 9h à 11h30, un dispositif de contrôle des flux a été mis en place sur l’agglomération de Saint-Benoît, puis de 14h30 à 17h, en agglomération de Sainte-Suzanne. 113 infractions ont été constatées. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo d'illustration rb/www.imazpress.com)

6 conduites conduites addictives, 02 défauts de permis de conduire, 06 défauts d’assurance, 16 non-respects « Stop », 23 conduite avec téléphone, 06 non-port de ceinture et 51 infractions concernant les équipements de sécurité des conducteurs ou pilotes 2RM et les équipements des véhicules ont été constatées.



3 infractions concernant le transport de denrées alimentaires non conforme ont été également constatées.



6 délinquants routiers ont fait l'objet d'une rétention de leur permis de conduire, 03 véhicules ont été placés en fourrière administrative.



CARTON ROUGE : Effarant, un automobiliste a été intercepté car l'un des pneumatiques de sa voiture laissait apparaître la structure métallique de la bande de roulement.



Voici les règles du Code de la route qu’il faut respecter pour avoir des pneumatiques conformes :



- les pneumatiques doivent avoir le même diamètre et la même structure sur chaque essieu.

- le niveau d’usure des pneus doit être équivalent sur chaque essieu.

- les modèles de pneus doivent correspondre aux préconisations du constructeur.

- l’indicateur d’usure ainsi que les informations sur les flancs doivent être visibles.

- la pression des pneus doit être contrôlée chaque mois et avant chaque grand trajet.