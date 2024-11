Gestion financière : partenariat entre le CHU, le GHER et les Finances publiques

Ce vendredi 29 novembre 2024, une convention dite de convention de services comptables et financiers (CSCF) a été signée par Lionel Calenge, directeur général du CHU et du GHER, Ludovic Robert, directeur régional des Finances publiques, et Xavier Bignon, trésorier des hôpitaux de La Réunion. Et ce, afin de moderniser la gestion publique des établissements de santé et d’améliorer la qualité de leurs comptes. Nous publions ci-dessous le communiqué.

Le CHU de La Réunion et le GHER, en direction commune, unissent leurs forces pour gérer un budget annuel de plus de 1,2 milliard d’euros et mobiliser plus de 10.000 professionnels. Une gestion rigoureuse et fluide des finances est essentielle pour garantir le bon déroulement des projets d’investissement et des missions vitales du service public de santé à La Réunion.

Depuis la création du GHER en 2010 et du CHU en 2012, et plus récemment avec la mise en place de la trésorerie régionale spécialisée des hôpitaux en 2020, ces établissements ont développé une collaboration solide avec les services des finances publiques.



La signature s’est faite en présence de Régis Dachicourt, délégué pour le Sud-Est et l’Outre-Mer de la directrice générale des Finances publiques. Elle témoigne du soutien du ministère de l’Économie et des Finances à cette démarche.

Cette convention, qui couvre la période 2025-2029, vise à optimiser la gestion financière et comptable des établissements et ce afin de rendre le meilleur service rendu possible tant aux patients, premier public du CHU et du GHER, qu’à ses fournisseurs.

C’est dans ce contexte que les institutions concernées ont à cœur d’articuler plusieurs objectifs.

D’une part, un objectif de modernisation des échanges au travers d’un recours accru aux outils de modernisation proposés par les Finances Publiques sur le plan national. D’autre part, il s’agit d’optimiser la chaîne des recettes et de recouvrement en fluidifiant les processus de gestion à leur maximum et en assurant ainsi plus d’efficacité.

Enfin, s’agissant de deniers publics, les partenaires souhaitent développer des processus de fiabilisation des comptes et de renforcement du contrôle interne.

Cette convention s’appuie sur des engagements mutuels visant à renforcer la transparence et l’efficacité financière. Il s’agit également d’une 1ère étape vers des groupes de travail dédiés et la mise en place de comités de pilotage pour accompagner la mise en œuvre des objectifs posés.

Cette démarche collaborative existe sur tout le territoire français mais La Réunion a d’ores et déjà posé les pierres d’un pari d’innovation dans ce domaine.

En effet, rendu crucial dans le cadre du contexte de la nouvelle responsabilité des gestionnaires publics, ce partenariat est également un levier pour l’avenir. Ainsi, le directeur général du CHU de La Réunion et du GHER, Lionel Calenge souligne "cet accord marque une étape clé pour consolider nos processus financiers et répondre aux exigences d’une gestion publique moderne, au service de notre mission de santé publique, préoccupations quotidiennes des équipes de nos établissements qui se trouve ainsi valorisées."