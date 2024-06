Gims sera en concert à la Nordev en septembre

Le chanteur Gims se produira en concert à la Nordev de Saint-Denis le 14 septembre 2024. "Cet événement exceptionnel marquera une étape importante dans sa carrière, car il s'agit probablement de la dernière tournée de l'artiste" annonce H Run Production. La vente des billets ouvre dès ce dimanche 9 juin (Photo d'archive rb/www.imazpress.com)

"Connu pour ses hits planétaires et ses performances scéniques spectaculaires, GIMS promet une soirée inoubliable pour ses fans réunionnais. Ce concert sera l'occasion de revivre ses plus grands succès, de "Bella" à "Sapés comme jamais", en passant par "Changer" et tant d'autres" se réjouissent les organisateurs.

La tournée "le Dernier Tour" de GIMS est "un hommage à ses années de carrière prolifique et une célébration de l'amour et du soutien de ses fans à travers le monde. Ce concert à la Nordev est une occasion unique de voir l'artiste sur scène une dernière fois et de partager des moments d'émotion et de musique exceptionnels en famille ou entres amis".

Des billets promos sont en vente sur Billetplus.re à partir du dimanche 9 juin 2024, les 500 premiers billets sont à 27€.