Glados, premier robot intelligent made in La Réunion

Glados sera la star du Salon Futura qui se déroula du 17 au 19 novembre 2023 à Saint-Denis. Ce robot a intelligence artificielle, créé par Yannick Picard, est l’un des premiers du genre à la Réunion et a été entièrement conçu sur l'île (photo : sly/www.imazpress.com)

En 2020, en pleine période de confinement, Yannick Picard crée un programme de domotique pour "automatiser sa maison". Après avoir développé son application, le créateur s’oriente vers l’intelligence artificielle l’année suivante avec l’envie de concevoir un robot qui intégrerait son application.

En un an de travail, une première version de Glados émergera.

⁃ "Glados" -

La deuxième version apparue en 2023 est celle qui attise aujourd’hui le plus la curiosité. Une version améliorée, dotée d’une intelligence artificielle et qui se déplace en autonomie.

Pour ce faire, le robot articulé est composé de caméras 3D qui lui permettent de detecter l'environnement dans lequel il se trouve mais aussi d'un micro pour capter le son, d'un outil de reconnaissance faciale et d'un écran pour donner des indications précises aux utilisateurs.

"Actuellement le robot peut se déplacer et interragir avec les gens. On peut lui poser des questions en l'appelant par son prénom et il répondra à partir de l'application ChatGPT" explique le créateur.

De plus, "Glados" a été conçu entièrement à La Réunion. Ce qui fait de lui, un produit unique en son genre. Il n’est pas encore commercialisé et Yannick Picard espère même une troisième version encore plus performante.

"Bientôt Glados pourra gérer en totale autonomie la partie domotique d'une maison. Je suis aussi en train de travailler sur un programme de maison connectée avec un volet sécurité pour rechercher par exemple des intrus qui tenterait de s'introduire chez soi" précise l'ingénieur.

L'intelligence artificielle aidé d'un drône pourra alors reconnaitre le visage d'une personne et savoir si elle est familière au domicile ou non.

Pour ceux qui aimerait rencontrer le robot star, ce sera possible au Salon Futura organisé le week-end prochain à la Nordev.

- Rendez-vous au Salon Futura -

L’édition 2023 du Salon Futura regroupera trois événements. D’un coté, se tiendra le salon avec plusieurs espaces d’activités lié aux nouvelles technologies tel que la réalité virtuelle et l'e-sport. De l’autre, la deuxième édition du Futura network, un événement qui donne la possibilité aux start-up, grandes entreprises et investisseurs de se rencontrer et assister à des conférences également portés sur les nouvelles technologies.

En parallèle, les Follow me awards s'organisent. Une cérémonie de récompenses pour les créateurs de contenu de La Réunion. 25 d’entre eux sont nominés et répartis dans neuf catégories.

Tout récent, le Salon Futura a pour ambiation de se développer au fur et à mesure des années. Pour la prochaine édition, un partenariat avec le Futuroscope, le parc de loisirs français aux attractions futuristes, est envisagé.

Pour Laurent Medea, organisateur du Futura Network la manifestation participe à "l’éveil des consciences" concernant l’importance des innovations technologiques dans le monde et particulièrement à La Réunion.

"Un train passe et si La Réunion ne rentre pas dans le dernier wagon, nous resterons encore à courir après les autres" a-t-il exprimé ce jeudi à l’occasion de la présentation du salon.

