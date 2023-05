Travaux au Grand Marché de Saint-Denis : nouveau look pour une nouvelle vie

Les travaux de restauration et de réhabilitation du Grand Marché de Saint-Denis vont commencer en 2025. Situé dans le haut de la rue Maréchal Leclerc, ce bâtiment est classé monument historique. Mais le poids des ans ayant fait son œuvre, il est devenu dangereux en termes de sécurité. Présents sur place parfois depuis 30 ans pour certains d'entre-eux, les stands des forains de ce marché artisanal et les spectacles du théâtre Grand Marché vont être délocalisés. Un lieu à visée culturelle sera ensuite aménagé sur le site (Photo rb/www.impazpress.com)

"En 2019, nous avons eu un avis négatif de la préfecture concernant les établissements recevant du public", nous explique Yassine Mangrolia, adjoint à la maire de Saint-Denis en charge de l'économie. "Il était dit qu'en cas d'incendie, le Grand Marché pouvait s'effondrer en 10 à 15 minutes", ajoute l'élu.

À partir de ce jour, il a donc été décidé de travailler sur un projet de réhabilitation. Le troisième, après ceux de 1982 et de 2008. Le déménagement de ce marché a donc pour but de réhabiliter la halle du Grand Marché qui datede 1866.

- Quel avenir pour le Grand marché ? -

Face à ce bâti inscrit à l'inventaire des monuments historiques depuis 1997 et donc "à forte valeur patrimoniale", comme le souligne Héloïse Louise, ingénieure études et travaux, il est important de réhabiliter le Grand Marché tout en conservant son état initial. "Une halle en fonte et en fer dans un milieu tropical et marin", ajoute-t-elle.

Durant ces travaux, les spectacles du théâtre Grand Marché seront délocalisés. Les forains eux, auront un nouvel emplacement à leur disposition.

Mais alors, quel avenir est réservé à ce bâtiment historique ? "Il y aura des aménagements intérieurs avec notamment deux restaurants dont une brasserie et un restaurant local, une boutique éphémère artisanale, une librairie culturelle et un espace comptoir pour le label ville pays d'art et d'histoire, point de départ de visites guidées pour arpenter Saint-Denis et ses environs", précise Héloïse Louise.

"Cela va être une grande halle couverte, à l'image de celles existant en Europe, avec une vue panoramique sur le littoral nord et la montagne puisque l'actuel bâtiment rue Lucien Gasparin va être détruit", précise l'ingénieure.

Le futur Grand Marché sera également un lieu de vie où chacun peut y venir, de jour, comme en soirée. "Il sera fonctionnel, sécurisé et animé en toute saison".

Sur ce projet, le concours pour la maîtrise d'œuvre va débuter ce mois-ci. Avec, en ligne de mire, un début des travaux en 2025 et une livraison en 2027. Coût de la réhabilitation : 15 millions d'euros.

- Un nouvel espace pour les forains -

Premiers impactés par ces travaux, les 15 forains présents sur place. Si les Réunionnais et les touristes de passage avaient l'habitude de se rendre au Grand Marché pour leur acheter des souvenirs, à compter de septembre 2024, ils ne seront plus là.

Des forains qui, pour la majorité, comprennent la décision de la mairie, même s'ils s'inquiètent de la suite. Qu'ils se rassurent - et ils le savent - ils vont être déplacés rue Léopold Rambaud (à l'actuelle place dans l'ancien restaurant la Table de Jérôme).

Pour "relocaliser les forains, il nous fallait un grand terrain avec des places de parking et des coursives pour circuler", indique Yassine Mangrolia, adjoint à la maire en charge de l'économie.

"La priorité de la commune a été de déménager ces forains, tout en leur assurant qu'ils pourront accroître leur activité économique", note Héloïse Louise, ingénieure études et travaux.

Ces forains retrouveront sur leur nouvel espace, des modules qualitatifs faits de revêtements de bois et de matériaux sains et nobles. Des modulaires de 40m2. Un parking d'une quarantaine de places a également été pensé. Le tout, dans un écrin de verdure. "L'endroit est un lieu stratégique, à mi-chemin entre la ville de Saint-Denis et l'aéroport", ajoute l'ingénieur.

Un lieu sécurisé, autant pour les commerçants que pour les personnes se rendant sur place. "Ce sera un espace clôturé, avec un gardiennage et des caméras", précise Héloïse Louise.

Pour ce projet, la mairie de Saint-Denis a prévu un investissement de 1,2 million d'euros.

- Le Grand Marché, un lieu chargé d'histoire -

Inscrit à l'inventaire des monuments historiques en 1997, le Grand Marché de Saint-Denis est un lieu connu de tous. Mais est-ce que tous connaissent son histoire ?

Avant le Grand Marché que l'on connaît actuellement, "sur le terrain il y avait des étuves", souligne Bernard Leveneur, historien. "À l'origine, au 18ème siècle, se trouvaient dans le bas de la rivière un moulin à blé et la boulangerie du roi. Ce qui a été fait, c'est que sur le terrain actuel, on a construit un bâtiment qui servait à étuver, donc à assécher les graines de blés produites par la colonie ou importées", ajoute-t-il.

Au début du 19ème, vers les années 1816, "on a connaissance que ce bâtiment ne fonctionne plus. On transfère donc le marché existant qui se trouvait derrière la cathédrale sur ce terrain". "Un marché géré par le bureau de bienfaisance qui s'occupait de tous les pauvres et aider les gens pour la nourriture et les vêtements", nous raconte l'historien.

Mais au milieu du 19ème siècle, l'endroit devient insalubre et n'est plus aux normes. "C'est alors que le bureau achète des halles métalliques qui séparent les allées qui se trouvent à ciel ouvert." "C'est également à ce moment-là qu'on installe la grille en fonte qui prône à l'entrée du Grand Marché rue maréchal Leclerc", déclare Bernard Leveneur.

En 1858, le monopole du bureau de bienfaisance devient caduc. Le bureau fait faillite et cède en 1863 la grande halle à la commune de Saint-Denis.

Cette même année, "la commune décide de tout reconstruire". Elle va alors lancer un concours. C'est d'ailleurs le premier édifice public ayant fait l'objet d'un concours. La proposition d'un militaire, le capitaine Paté, est retenue. "De 1864 à 1866, les travaux démarrent. L'édifice que l'on connaît actuellement est alors fabriqué en métropole et arrive en pièces détachées", raconte l'historien.

Au lieu d'avoir dix pavillons, le bâtiment en compte désormais huit, couvertes de taule. "Il faut noter qu'à l'époque, nous sommes au second empire. Le fer est un matériau qui commence à connaître un énorme succès dans l'architecture moderne."

(Document des archives départementales de La Réunion - entre 1909 et 1915)

Le Grand Marché de La Réunion est d'ailleurs le premier grand marché en métal construit dans notre département. S'en suivent celui de Saint-Pierre une dizaine d'années plus tard, un à Saint-Louis mais qui a disparu et un autre à Saint-André en cours de restauration actuellement.

