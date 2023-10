Grand Raid 2023 : rappel des règles liées à l’usage des drones

Pour des raisons de sécurité des biens et des personnes, la préfecture rappelle qu’il est interdit de survoler des personnes, et qu’une distance de sécurité horizontale entre le drone et les personnes doit être respectée, que la hauteur de vol est limitée à 120m, que les aéronefs habités sont systématiquement prioritaires (un drone est tenu d'interrompre son vol dès qu'il détecte la présence d'un aéronef à proximité), et qu’il est interdit de voler à proximité des aérodromes, sauf en cas d’autorisation des services de l'aviation civile. Cette interdiction concerne le stade de La Redoute et le parc du Colorado. (Photo Drone photo RB imazpress)

Par ailleurs, les usagers de drones doivent connaitre les zones de survol interdites. Afin de protéger l’espace aérien au-dessus des courses, 4 zones réglementées temporaires ont été créées. Les vols de drones y sont interdits. Il s’agit de :

• la zone réglementée temporaire 1 de Cilaos qui suit le tracé de la Diagonale des fous (à 0,5 NM de part et d’autre) dans Cilaos de Coteau Kerveguen (21°07'37.07"S, 055°30'21.05"E) au Col du Taïbit (21°06'46.54"S, 055°25'58.19"E),



• la zone réglementée temporaire 2 de Mafate qui suit le tracé de la Diagonale des fous (à 0,5 NM de part et d’autre) dans Mafate du Col du Taïbit (21°06'46.54"S, 055°25'58.19"E) au Maïdo (21°04'25.84"S, 055°23'59.52"),



• la zone réglementée temporaire 3 Mafate qui suit le tracé Trail de Bourbon (à 0,5 NM de part et d’autre) dans Mafate du Col de Fourche (21°04'26.03"S, 055°27'04.68"E) au Maïdo (21°04'25.84"S, 055°23'59.52"E,



• la zone réglementée temporaire 4 Maïdo-La brèche /Dos d’âne qui suit le tracé de la Diagonale des fous (à 0,5 NM de part et d’autre) de Maïdo-La Brèche (21°03'30.52"S, 055°23'42.66E") à Dos d’Ane (20°58'21.70"S, 055°21’39.62"E).



Les cartes et détails relatifs à ces zones sont publiés à l’information aéronautique et consultables sur le site internet de l’aviation civile.



Retrouvez toutes les informations sur la réglementation applicable aux drones sur ce site.